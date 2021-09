Eugenia Gallardo, en entrevista con Vía San Luis, habló de cara a las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre. La precandidata a diputada provincial por Unidos por San Luis, partido encabezado por Claudio Poggi, criticó la gestión oficialista y pidió a los sanluiseños “ponerle un freno” a los actuales modelos nacionales y provinciales.

// Mira también “Es muy difícil seguir la vida así”, el papá de Guadalupe

Gallardo opinó que, tanto a nivel provincial como nacional, hay “un modelo que no respeta la propiedad privada. Un modelo que no plantea un horizonte, que no presenta un plan de gestión que indique que la situación será distinta o mejor mañana, que expulsa a nuestros jóvenes del país”.

“Estas son algunas de las razones por las que estamos convencidos que esta elección es crucial, porque creemos que se deben evitar que se consoliden mayorías legislativas, que le garanticen al Poder Ejecutivo Nacional continuar con estos avasallamientos y que nos sigan llevando al atraso”, añadió la precandidata.

Eugenia Gallardo. Precandidata a diputada provincial por San Luis, Unidos por San Luis, con Claudio Poggi Facebook

Por ello, Gallardo invitó a toda la población a hacerse presente el 12 de septiembre. “Cada dos años tenemos la oportunidad de manifestarnos votando, haciendo uso del poder soberano que nos da a cada uno de nosotros el voto… haciendo memoria de todo lo vivido en estos últimos dos años, pero sobre todo pensando en el futuro, en sus hijos, en sus nietos, libremente, sin presiones, se exprese”, relató.

Sobre la campaña de Unidos por San Luis

“Soy candidata a diputada provincial del Departamento Pueyrredón para las elecciones que se van a desarrollar recién para el 14 de noviembre, es decir que nuestra campaña inicia recién en el mes de octubre. Por esta razón, el Frente Unidos por San Luis ha concentrado todos sus esfuerzos en la campaña para acompañar a nuestros precandidatos a Diputados Nacionales que participan de las elecciones PASO (Lista encabezada por Claudio Poggi)”, explicó Gallardo.

A su vez, contó a Vía San Luis que el partido logró el apoyo y acompañamiento de referentes nacionales como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los cuales manifestaron su confianza en los candidatos de la lista y en la figura del exgobernador Poggi, al cual consideran “una verdadera posibilidad de cambio y progreso para los sanluiseños”.

// Mira también PAS y PASO en San Luis: dónde y cómo votar