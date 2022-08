El papá de Pablo Solari: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas después de un gol”

Pablo Solari, futbolista oriundo de la localidad de Arizona, San Luis, debutó en las redes como jugador de River Plate en un fin de semana para el recuerdo: la rompió toda y, en 4 minutos, anotó rápidamente 2 tantos que encaminaron al “Millonario” hacia la victoria.

Su padre no pudo contener la emoción al ver el sueño de su hijo cumplido, gritando no uno, sino dos goles en el Monumental: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas después de un gol”, expresó conmovido Victor.

En diálogo con el programa radial “Cómo te va”, Victor habló de cómo vivió desde fuera el partido de su hijo. “Cuando encara por derecha, seguro engancha y saca un remate al arco. Es muy de él”, opinó en algún pasaje de la entrevista.

Además, contó que de vez en cuando ¡también lo reta por no terminar bien las jugadas!

“El otro día contra Independiente le recalqué que no tiene que apresurarse a la hora de tirar los centros, tiene que seguir encarando y yendo al frente. Yo le tengo muchísima confianza, le sobra coraje”, relató.

Miguel Borja (9) es saludado por Lucas Beltrán (a la izquierda) y Pablo Solari (16).

También, acerca del día en que Pablo hizo su debut como titular en el Monumental, su papá pudo asegurar que “uno lo conoce y lo estaba disfrutando muchísimo”.

Sin embargo, Victor no se queda con este presente soñado y anhela por muchos más logros para su hijo con la banda roja: “Sería tan lindo que alguna vez el Monumental cante por él. Para un jugador de fútbol el mejor premio es ése, que el público lo reconozca y le canten el nombre. Es como ganar un título”.

De esta manera, mientras su hijo cumple un sueño, la familia vive el suyo: “Para nosotros es un sueño que River se haya fijado en él. Estamos soñando todavía y ojalá no nos despertemos nunca porque es algo maravilloso. Verle la cara de felicidad que tenía nos llenó de placer”, cerró el papá orgulloso.