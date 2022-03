Un estudiante del nivel secundario de Potrero de los Funes, Bruno Gómez, difundió un video en sus redes sociales en el que acusa a un chofer de transporte interurbano de acosar a pasajeras menores de edad y de “hacerse el malo” frente a adolescentes.

Las imágenes fueron difundidas este martes y recibieron cientos de interacciones en Instagram.

El joven de 19 años contó que utiliza el transporte interurbano a diario porque vive en la ciudad de San Luis y estudia en Potrero. Bruno contó que el año pasado sufrió “violencia por parte de este chofer” y que también fue testigo de faltas de respeto del conductor hacia chicos en edad escolar.

“Antes de hacer cualquier acto de impotencia hay que charlarlo y por eso le dije un día, después de un chiste que él me dijo como invitándome a pelear, que no me haga esos chistes porque me estaba faltando el respeto y en ningún momento le había dado esa confianza.

Esperaba una disculpa de una persona adulta y en lugar de esto recibí burlas, risas y más insultos de su parte”, afirmó en entrevista a SanLuis24.

Tras esa situación, pasó un largo tiempo hasta que volvió a cruzarse a ese chofer.

Este martes, al abordar la unidad lo encontró de nuevo. Dejó subir a sus compañeras primero y el subió a lo último. En ese instante, escuchó que el chofer acosaba a las menores diciendo “adónde vas bebé, adónde vas mi amor”.

“Me calenté, le recalqué que no tenía que seguir faltando el respeto y se dio la situación de grabar el video. El señor se quedó congelado básicamente”, Exclamó.

Gómez relató que un exchofer y amigo del conductor se levantó a defenderlo de manera violenta. “Me empezó a maltratar verbalmente, diciéndome que lo estaba calumniando, que todo era mentira y que no tengo pruebas de nada”.

Tras la difusión que tuvo el video, llegaron varios testimonios de chicas que sufrieron acoso por comentarios del chofer.

El joven aseguró que planean realizar una denuncia formal ante esto.

Fuente: SanLuis24.