Trabajadoras del área Carnes San Luis del Ministerio de Producción presentaron este jueves una denuncia en la Policía a raíz de hechos, presuntamente, de acoso sexual y maltrato laboral de mano de Roberto Piccardo D’andrea en el complejo La Pedrera de Villa Mercedes.

El pasado 14 de agosto las habrían convocado a las 4 empleadas a trabajar en el evento en Villa Mercedes, según dio a conocer Zbol. Aquel día, según este medio, D’andrea se ausentó todo el día y, al regresar, volvió alcoholizado y continuó ingiriendo alcohol.

Roberto Fabián Riccardo D'andrea - El Chorrillero

También se informó que cerca de las 19 emprendieron desde La Pedrera hacia el frigorífico en una camioneta Toyota Hilux perteneciente al ministerio, y quien conducía era el funcionario en estado de ebriedad.

Las empleadas contaron que, al no tener otro medio de transporte, accedieron a viajar con él hacia la ciudad de San Luis. D`Andrea, quien conducía a alta velocidad bajo efectos del alcohol, durante el viaje habría “manoseado” a la acompañante, intentando tocarle sus pechos y las piernas, según dicha información.

En la exposición también quedó asentado que Piccardo D`Andrea, en otras oportunidades, se le había acercado a una de las empleadas cuando estaba trabajando y le había insistido con que le “de un beso”. La mujer denunció que de “repente se le acercó rápidamente y la besó en los labios, riéndose de ello”.

“No te pongas celosa también hay besos para vos”, también le dijo a una empleada que intentó manosear. A otra le tocó una pierna, mientras le hablaba. “Si no fuera por el cinturón te cago a besos; si no fuera porque voy manejando te cago a besos”, fueron otras de las expresiones del funcionario, según denunciaron.

