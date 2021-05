El exgobernador de San Luis y actual senador nacional, Claudio Poggi, compartió un video con un mensaje a través de sus redes sociales en el que criticó al gobernador, Alberto Rodríguez Saá, por las nuevas restricciones en la provincia y fue duro con el mandatario por “hacer responsable a la gente” del avance del virus.

“Lo primero que quiero dejar en claro es que, nosotros como sociedad, como pueblo no tenemos la culpa de lo que está pasando, no es verdad lo que dice el Gobierno de la provincia de que somos nosotros los responsables de la crisis sanitaria, ni del descontrol en la gestión de la pandemia”, dijo el senador.

“Esto que está pasando, no nos tomó por sorpresa. Europa nos adelantó el diario del lunes y el Gobierno no lo leyó o no lo quiso leer. O no pudo leerlo”, señaló el líder de Avanzar San Luis. “Nosotros no somos los culpables que después de 15 meses de iniciada la pandemia y estar casi un año encerrados como sociedad, ellos no se hayan preparado para esta instancia”, señaló respecto de la cuarentena que decretó el Gobierno nacional en el 2020.

Además, lanzó un picante comentario respecto de la “vacunación VIP” en San Luis. “Nosotros como sociedad no tenemos la culpa de que el gobernador haya usado las primeras dosis de vacunas que llegaron a San Luis, para vacunar a todos los funcionarios provinciales y nacionales que están en San Luis, más los amigos del poder injustamente generado una especie de vacunatorio VIP, y sacándole la vacuna al prioritario, a quien la necesita en esta primera instancia”.

Y se mostró en contra de las restricciones que aplicó el Gobernador y de la suspensión de clases presenciales: “Cierran actividades de un día para el otro, muchas veces sin sentido común, sin explicación, sin fundamentos y agravando aún más la situación”.

Y agregó: “Nosotros no tenemos la culpa como sociedad de que Rodríguez Saá para quedar bien parado en la pelea política del presidente, cierre las escuelas. La educación de nuestros chicos es lo último que debe cerrarse”. ”Los estamos dejando sin educación a nuestros chicos”, le recriminó al Gobierno.