Cecilia Mirabile compitió en los cuartos de final pero no quedó en La Voz Argentina

Cecilia Beba Mirabile, la única puntana de La Voz Argentina y representante del Team Mau y Ricky, interpretó “Million reasons” en los cuartos de final. Emocionó a todos pero no logró pasar a la semifinal.

En la gala anterior, la joven oriunda de Juana Coslay cantó “Despechá”, se movió por todo el escenario, su look y makeup la acompañaron, y siguió en competencia.

Cecilia Beba Mirabile compitió en los cuartos de final de La Voz Argentina y, aunque emocionó a todos, no quedó en el certamen. Foto: telefe

En esta oportunidad interpretó el éxito de Lady Gaga “Million reasons” y conmovió a todos, pero no quedó en el certamen.

El ensayo: transmitió “paz y tranquilidad”

“Qué bella tu voz y cómo lo interpretas, la gente va a descubrir un vozarrón”, dijo Ricky al escucharla.

Mau notó en ella “paz y tranquilidad” y la joven lo confirmó. “Me gusta mucho este género, soy muy perfeccionista y me gusta estar tranquila”, dijo Beba.

El menor de los hermanos expresó: “este es el momento perfecto para canalizar esas emociones que generó en la gente, más que nunca está luciéndose en esta canción”.

Million reasons, la performance “natural” de Beba

La joven de 25 años interpretó el éxito de Lady Gaga “Million reasons” y destacaron su naturalidad.

Beba contó que su participación el el programa es una promesa a su abuela: “Ella fue el motivo para que me presentara, porque no soy de ir a realities. Me da miedo y respeto la exposición. Estoy muy agradecida a toda la gente que me apoya”, dijo la joven.

Lali Espósito comentó que le gustó la propuesta porque en la mayoría sus performances cantó temas urbanos: “me gusta tu corporalidad, sos genuina con tus movimientos, tu cuerpo acompañaba súper natural lo que estabas haciendo con tu voz”.

Su coach Ricky Montaner comentó que “cuando nos retamos a nosotros mismos, descubrimos versiones nuestras” y añadió: “Has estado superándote semana tras semana y hoy no fue la excepción. Te felicito mucho”.

Mau y Ricky dieron un show en los cuartos de final de La Voz Argentina. Foto: telefe

Antes de que se conocieran los resultados de la votación de la gente, los hermanos Montaner cantaron “No puede ser” y todos se prendieron a bailar con ellos.

Cerró la votación y los semifinalistas del Team Mau y Ricky son Iván Papetti, quien obtuvo el 36,7% de los votos, y Octavio Muratore con el 34,1%.

Cecilia Mirabile y el mendocino Francisco Escudero no pasaron a la próxima instancia pero serán parte del show del 10 de septiembre. La puntana agradeció porque “todo lo que he vivido me ha nutrido”.