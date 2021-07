Una nueva vista animó la posibilidad de encontrar a Guadalupe Lucero, la nena de 5 años que hace 19 días desapareción de una vivienda en San Luis. Este sábado cuando los rastrillajes estaban a punto de suspenderse, dos perror de la División Canes de la Policía puntana marcaron un lugar determinado en un predio lindero a la vivienda de Georgina Cialone.

La policía comenzó a realizar excavaciones en el descampado. Efectuaron un pozo de dos metros de profundidad bajo la sospecha de que Guadalupe haya sido enterrada. El descampado al costado de la autopista Serranías Puntanas, ubicado a apenas 200 metros del lugar donde Guadalupe desapareció, ya había sido rastrillado en varias ocasiones anteriores.

Minutos más tarde llegaron refuerzos para profundizar el operativo en el lugar: dos perros más (seis en total) y un cuerpo de Bomberos Voluntarios, según publicó el Diario de San Luis.

Desde el viernes los equipos de búsqueda realizaron tareas de rastrillajes en la zona del Dique Pasos de Las Carretas, localizado en el departamento Pringles, a 51 kilómetros al este de la ciudad de San Luis. Sin que se informara de mayores novedades.

Durante esta mañana la tía de Guadalupe expresó su esperanza de hallarla con vida “Tengo la corazonada de que sigue acá en San Luis. Todavía no se han rastrillado todos los barrios. Ojalá me la bajen de algún auto y me la dejen. Yo sigo pensando en encontrarla”, dijo entre lágrimas.