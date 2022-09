Beba Mirabile canta en La Voz Argentina: “Necesito que me acompañen con su voto”

Este lunes continúan las presentaciones por los 8vos de final de La Voz Argentina. Esta noche es el turno del team Mau y Ricky, en el que cantará la puntana Cecilia “Beba” Mirabile con otros cinco participantes más por un lugar en la próxima instancia del reality más visto del país.

Al respecto, la artista oriunda de Juana Koslay, San Luis, pidió desde sus redes a la gente que la acompañe con su voto, mientras de fondo se la vio presenciando un show de sus coaches Mau y Ricky Montaner.

Posteo de Cecilia "Beba" Mirabile Foto: Instagram

“Mañana (hoy lunes) es un día importante para mí. Se me estruja el corazón de tantas emociones que me corren por todo el cuerpo… Quiero gritarles lo agradecida que estoy con esta familia que me apoya cada día”, expresó la cantante en una storie de Instagram.

“Mañana (hoy) es mi vivo y necesito que me apoyen con su voto”, añadió la cantante de 25 años en otra de sus historias.

Posteo de Cecilia "Beba" Mirabile Foto: Instagram

La canción con la que Cecilia “Beba” Mirabile pasó a 8vos de final de La Voz Argentina

La puntana cantó “I kissed a girl” de Katy Perry y, si bien confesó que no fue su mejor presentación, el público la votó para pasar a la siguiente etapa.

Con más del 10% de los votos, avanzó a 4tos de final de La Voz Argentina y este lunes cantará nuevamente.