Beba Mirabile: “Sé que no fue mi mejor presentación... gracias por votarme”

Este miércoles por la noche, Cecilia “Beba” Mirábile, cantante oriunda de Juana Koslay, San Luis, agradeció a quienes la votaron para avanzar de ronda en La Voz Argentina. Además, hizo una reflexión acerca de su actuación y de todo el proceso que transitó hasta llegar a donde hoy está.

Beba había cantado “I kissed a girl” este martes en los “Vivos” del certamen y logró avanzar a 8vos de final gracias a la votación del público.

Cecilia "Beba" Mirabile en los "vivos" de La Voz Argentina. Foto: YouTube

En el feed de su cuenta de Instagram, la carismática cantante de 25 años se mostró agradecida con su público:

“¡Muchísimas gracias por votarme, son mi segunda familia! ¡Son la causa de que esto sea posible, me eligieron y me siento bendecida! Gracias por esta oportunidad, son mi mayor entrega, son un mimo a mi alma”.

A su vez, reflexionó sobre su actuación:

“Sé que no fue mi mejor presentación, traigo conmigo una mochila con muchos procesos en los que día a día estoy trabajando. Estoy conociendo a una nueva Beba en cada desafío que me toca, y los abrazo con cariño.

Me estoy demostrando a mí misma que puedo un poquito más cuando pensaba que me iba a caer”, expresó Beba.

Posteo de Cecilia "Beba" Mirabile. Foto: Instagram

Además, adelantó que “SE VIENE UN TEMON, Y PROMETO QUE LO DISFRUTEMOS JUNTXS. VAMO A ROMPE’ TOOOOOOO”, expresó la cantante desde su cuenta de Instagram.

Posteo de Cecilia "Beba" Mirabile Foto: Instagram

A su vez, también posteó una historia en la misma red social con otro mensaje motivador.

Posteo de Cecilia "Beba" Mirabile. Foto: Instagram

“Todos los días trabajo para ser mejor que ayer… Mi mayor desafío soy yo misma porque traigo una mochila llena de procesos…

A veces no es fácil, pero lo único que me quema es la música, me ayuda a salir adelante y mostrar este mágico don que Dios me dio”, fue el mensaje de Beba desde sus stories.