Este jueves, desde la Cámara de Panaderos de la provincia anunciaron que, debido al aumento del valor de las bolsas de harina, ya se registran subas en el precio del pan en toda la Provincia de San Luis.

Si bien la noticia es muy reciente, confirman que algunas panaderías ya subieron sus precios, en un aumento que oscila entre el 10 y el 15 por ciento.

En la capital puntana, por ejemplo, el kilo de pan se consigue ahora entre los 140 y 180 pesos. También se incrementan los precios de demás productos como facturas: la docena ronda entre los 450 y los 800 pesos.

Aumento del precio del pan. Foto: Orlando Pelichotti

No obstante, el secretario general del Sindicato de Panaderos de San Luis, Darío Martinelli, aclaró que el alza en los precios de San Luis no será el mismo que en Buenos Aires. “Seguro aumentarán los precios, porque en estos últimos días el valor de la harina subió un 3 por ciento, cosa que ya es recurrente, me comentaron algunos panaderos”, explicó a El Diario de La República.

En la provincia, la última suba de costos en los productos panificados se había registrado en diciembre del 2021, con 15 por ciento.

Según explicaron, a nivel nacional los incrementos en los productos derivados de la harina de trigo se deben al incremento del valor de los combustibles y en algunas de las materias primas en las últimas semanas.