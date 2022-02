Ricardo Poggi completó la hazaña de su vida el pasado 24 de enero al hacer cumbre en el Aconcagua junto a sus hijos Fiorella y Astor. A sus 63 años, contó cómo, a partir de su retiro de la Fuerza Aérea, descubrió su amor por el montañismo y gestó su sueño.

El enorme logro del villamercedino, más que un hito deportivo a su edad, se trata de una historia de superación y de un mensaje de aliento para todo aquellos que deseen ponerse metas gigantes como la suya:

“Si vos te proponés algo y tenés un sueño, a pesar de todos los problemas que puedan surgir, tenés que ponerle onda, cabeza y superarlo. La edad no te la saca nadie, pero se puede. Nada es imposible, pero hay que meterle cabeza y pasión a lo que vos querés”.

Ricardo Poggi, el hombre que subió el Aconcagua a los 63 años con su familia Foto: gentileza

El descubrimiento de su amor por el montañismo

Tras retirarse en el año 2013 con el cargo de Oficial Mayor de la Fuerza, título obtenido tras 36 años de servicio, Ricardo contó que tuvo que replantearse su día a día. “Ahí empecé un cuestionamiento, al terminar una etapa y empezar otra”, comentó en entrevista a Vía San Luis.

“Me gustaron siempre los deportes. Una de las cosas que siempre me gustó fue hacer trekking, por eso empecé a darle con todo a esa actividad, con el estímulo que mis 2 hijos también tienen la misma pasión”, relató acerca de lo que sería, sin saberlo, el comienzo de su mayor hazaña.

Ricardo Poggi, con Fiorella y Astor Foto: Gentileza

Sus inicios en el senderismo y sus metas

“Empezamos con el trekking en las sierras de San Luis, luego anduvimos por el norte y el sur del país y de a poco fuimos ganando altura.

Un día empezamos a incursionar en las montañas de Mendoza, que tienen una infraestructura y logística que no tienen otro tipo de cerros. De ahí hicimos mucho Cordón del Plata. Ahí fuimos aprendiendo y comprando los equipos, porque a medida que vas subiendo hay más frío y no es lo mismo que hacer trekking en las sierras”, contó.

De esta manera, con ansias de superación a cada paso, Ricardo detalló cómo surgió la idea de subir el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, junto con sus hijos y nada menos que a su edad.

Ricardo Poggi, el hombre que subió el Aconcagua a los 63 años con su familia Foto: Gentileza

“El montañismo siempre te lleva a tener ese deseo de avanzar. Veíamos como una utopía en un principio el tema del Aconcagua, sobre todo yo, a mi edad. Pero hace 2 años se hizo intenso el deseo y nos pusimos en campaña: en equipamiento, en estado físico, en cabeza sobre todo”.

Fue así que en enero de este 2022 emprendieron su camino hacia la cima del Aconcagua junto con Fiorella y Astor.

Pero el camino no sería fácil: una lesión en 2020, sumado a un temporal durante su expedición, estuvieron a punto de arruinar su sueño.

Ricardo Poggi, el hombre que subió el Aconcagua a los 63 años con su familia Foto: Gentileza

Los obstáculos que debió sortear Ricardo

Siempre adepto a los deportes, su preparación en gimnasios, ciclismo y natación lo llevaron a tener un muy buen estado físico. Pero una lesión muy grave casi lo complica.

“Tuve unos problemitas, se me cortó el tendón de Aquiles hace 2 años en un partido de pádel”, comentó Ricardo. “El doctor me había dicho que me iba a ayudar a volver a caminar, pero no a lo que le estaba pidiendo, subir una montaña”.

Pero su perseverancia lo llevó a superar una lesión que demandaba un año de recuperación, en 4 meses. “Al cuarto mes ya estaba subiendo al Morro (imponente cerro de San Luis)”, comentó entre risas.

Ricardo Poggi, el hombre que subió el Aconcagua a los 63 años con su familia Foto: Gentileza

La experiencia en el Aconcagua

Ricardo comentó que, en medio de su travesía, cumplió sus 63 años en el Parque Aconcagua, “con un budín y una velita, el 14 de enero”.

Pero, aun habiendo superado su lesión, en medio de la expedición se encontraría con una nueva complicación: se toparon con un temporal en la montaña que los detuvo por 5 días.

“Planificamos la expedición en 7 días. Pero nosotros planificamos nomás, después la montaña te dice en cuánto tiempo lo vas a hacer.

Dicho y hecho, nos agarró un temporal en altura y tuvimos que estar 5 días más de lo que habíamos previsto. Empezaron a escasear los alimentos. Tuvimos que empezar a racionar, pero racionando y todo se nos acabaron”, contó con preocupación.

Ricardo Poggi, el hombre que subió el Aconcagua a los 63 años con su familia Foto: Gentileza

Por suerte, una de las personas que emprendía su regreso se convertiría en su ángel guardián. “Vino un tipo con un canasto de comida y dijo si alguien la quería ¿Sabés cómo saltamos a pedirle? No nos hizo engordar, pero nos ayudó a llegar arriba”, comentó entre risas, después de haber pasado hambre.

Su logro y su testimonio para la posteridad

Finalmente, tras mejorar las condiciones climáticas, atacaron la cumbre y la familia logró su cometido. Si bien bajar fue la parte más difícil, según sus palabras, su sacrificio y esfuerzo valieron la pena una vez lograda la hazaña.

Por todo esto, y habiendo bajado 7 kilos en su travesía, Ricardo desea que su experiencia le sirva a alguien como testimonio: con esfuerzo y cabeza, “todo se puede”.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.