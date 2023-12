Así recibió a San Luis su gobernador Claudio Poggi: de ser “otro país” a una provincia “fundida”

Fue noticia nacional la decisión que tomó la provincia de San Luis con respecto a los trabajadores estatales. De boca del mismo gobernador Claudio Poggi se anunció que los sueldos se pagarán en dos cuotas, como consecuencia a la mala administración por parte del anterior gobierno. Por lo que, ese “San Luis es otro país” en verdad es una provincia fundida.

¡Gracias Alberto! nos dejaste la provincia fundida”, fueron las palabras del propio Poggi en su discurso que anunció las drásticas medidas que tomará en la provincia para mitigar el tremendo déficit que dejó el paso de Rodríguez Saá.

Y se comenzará por los sueldos de los empleados estatales donde cobrarán en dos cuotas los meses diciembre y enero, a pagarse en los dos meses contiguos.

“Lamentablemente, con mucha angustia, dolor y bronca, por primera vez en 40 años no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes y el 100% del sueldo de enero a fin de mes, deberemos desdoblar en dos cuotas su pago”, anunció Poggi.

Y explicó que “por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre y la otra mitad el martes 16 de enero y el sueldo de enero se pagará el 50% el mismo miércoles 31 de enero y 50% restante el viernes 16 de febrero”, agregando además que instruirá a las demás entes del Estado para adopten la misma medida, y eso incluye al Poder Legislativa y al Poder Judicial de la provincia.

“La provincia está en déficit, en rojo. Significa que gastó más de lo que ingresó. San Luis hace 4 años que viene con déficit”, sostuvo el mandatario.

Y detalló: “En 2020 ascendió a $4.172 millones, en 2021 a $9.117 millones, en 2022 a $7.172 millones y el de 2023, con recursos por $456.641 millones y gastos por 581.761 el déficit ascenderá a $125.119.974.433,75″.

Pese a estos números, Poggi se mostró optimista y precisó que San Luis saldrá de la crisis, y remarcó que “la pésima administración y corrupción fueron la causales, todos serán llevados a la justicia. ¡Gracias Alberto! nos dejaste la provincia fundida”, concluyó.

¿Qué dijo el Libertario Abdala sobre la medida de Poggi?

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado de la Nación. Foto: La Gaceta Digital

Hay quienes quedaron sorprendidos con el testimonio del Gobernador de desdoblar los sueldos de los estatales.

“Debo reconocer que me sorprendió”, confió en el programa “Argenzuela”, que se emite por Radio 10 y lo conduce Jorge Rial, el presidente provisional del Senado de la Nación, el puntano Bartolomé Abdala.

“En San Luis hemos tenido casi durante 40 años una política de equilibrio fiscal. Cuando yo escuchaba las propuestas de Javier Milei y de Victoria Villarruel donde se hablaba del equilibrio fiscal para poder enderezar el destino del país, siempre me entusiasmé, porque nosotros en San Luis hace mucho tiempo que teníamos un programa donde se gasta un porcentaje en gastos corrientes y otro porcentaje en gastos de capital. A partir de allí, si vos invertís bien el capital, esto te permite crecer. La provincia ha crecido tanto que, de hecho, en algún momento los puntanos pensamos que San Luis es otro país”, expresó el senador nacional por La Libertad Avanza en comunicación radial.

“Si escuchás a los funcionarios de (Alberto) Rodríguez Saá dicen que las cuentas están en orden, de hecho, dejó pago hasta el aguinaldo. Si escuchás a Claudio Poggi dice que tiene que desdoblar el pago del salario. Como senador por San Luis voy a pedir un informe para que nos digan cuál de los dos funcionarios, el saliente o el entrante, nos está diciendo la verdad”, indicó.

Abdala remarcó que es “innegable que durante cuarenta años San Luis tuvo equilibrio fiscal y ahorros”, por lo que tras el anuncio de Poggi, “debo reconocer que me sorprendió”.

“Llama la atención, la plata estaba teóricamente y ahora no está. ¿Será una movida del gobernador, tal vez, en medio de esta crisis e incertidumbre que se está viviendo?”.

Mientras que a la vez pone en duda: “Tal vez el gobierno de Rodríguez Saá no dejó ahorros, pero la verdad es que no poder pagar los sueldos me sorprende y mucho”.