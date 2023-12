Está en duda la participación San Luis FC en la Primera de AFA femenino: ¿cuál es la causa?

El elenco que sorprendió al mundo del fútbol argentino por su trayectoria y su vertiginoso ascenso a la máxima categoría de AFA, San Luis FC, no sabe si podrá competir en la próxima temporada ya que esperan apoyo del Gobierno de Claudio Poggi, el cual aún no ha dado respuestas por intimar a su presidenta por irregularidades.

San Luis Fútbol Club se metió en la historia grande del fútbol femenino en el país luego de dos tremendas campañas: en la temporada 2022 subió de la Primera C a la B; y en el 2023, de la B a la A, por lo que competir el próximo año en la máxima.

El problema ahora es que desde la institución no saben si podrá afrontar la temporada, si el Gobierno no apoya. El tiempo se acorta y no hay respuestas, tras el cambio de funcionarios.

Las Pibas arrancan la pretemporada en 24 días, para prepararse al inicio de la primera competencia y la Copa Federal, a finales de enero.

¿Por qué no hay respuesta de respaldo de parte del Gobierno?

San Luis FC representará a la provincia en la elite, el año próximo. Pero no sabe si podrá contar con alguna infraestructura para entrenar o utilizar el Estadio Provincial para jugar de locales. Esto es porque tras el cambio de gobierno, las condiciones y prioridades son otras; y de respaldo, aún no hubo respuestas por parte de la Secretaría de Deportes.

Uno de los principales motivos de esta ‘traba’ apuntan a Cintia Ramírez, la secretaria de Deportes del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y presidenta del club, por autorizar el giro de casi 290 millones de pesos al club que ella preside junto a su pareja, que también era funcionario.

Como consecuencia el nuevo Gobierno la intimó y se analiza el inicio de acciones penales.

Los involucrados en estos movimiento de los fondos públicos son: “Javier Santagata, gerente general del ente de Deporte San Luis y revisor de cuentas de San Luis Fútbol Club; Agustín Alessio, jefe de programa de los Centros Deportivos, gerente de San Luis Fútbol Club y pareja de Ramírez; Miriam Leguizamón secretaria privada de Ramírez y jefa de compras del ente del Deporte San Luis y vocal primera del San Luis Fútbol Club; y Vanina Brito, jefa del programa de Eventos Deportivos y vocal segunda de San Luis Fútbol Club”.

Cabe agregar que el Gobierno anterior le compró a San Luis FC un micro para que pueda trasladarse hacia la canchas del país, durante la competencia. Y podrá hacerlo no sólo con la Primera sino, las juveniles, lo que significó un gran aporte para achicar costos, en la próxima campaña.