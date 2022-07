El puntano Alfredo Villegas, de 30 años, está a punto de disputar su cuarto Mundial Absoluto en la ciudad francesa de Biarritz, en octubre. Es el menor de ‘Los Villegas’ (Jorge y Gabriel) y el único que se mantiene vigente y con talento potenciado.

Alfredo, Jorge y Gabriel son hermanos y de pequeños se formaron en esta especialidad desprendida de la pelota vasca, la cual tendrá su mundial en Francia, en el próximo mes de octubre.

Puly Villegas se prepara para su cuarto mundial de Pelota Paleta Foto: Redes

Los tres hermanos comenzaron a aprender el juego desde niños con su padre Eduardo como entrenador. Pero particularmente para ‘Puly’, como se lo conoce en el ambiente de este deporte, le era imposible no arrastrar la paleta del suelo cuando se inició. Se podría decir que su elemento de apego fue una paleta antes que un sonajero.

De allí que el menor de los Villegas completa una familia que tiene casi una decena de participaciones mundiales y oros en su haber: Alfredo tiene cuatro, en Pau 2010; Zinacantepec 2014 y Barcelona 2018. Jorge dos, fue campeón en México 1998 y Pau 2010. Y Gabriel cosechó en tres oportunidades, en los dos últimos mencionados y en Zinacantepec 2014.

Puly y Gabriel Villegas- Campeones mundiales 2014 de pelota paleta. Foto: Redes

“Mi papá me decía siempre que me tenía que divertir. Pero en un momento me preguntó: ‘¿bueno, qué querés: divertirte o ganar? Y yo le respondí, ‘ganar y divertirme. Ganar era lo primero”, confió el pelotari puntano, quien obedeció al ‘pié de la letra’ todas las instrucciones de su padre hasta lograr su primer campeonato promocional y encausar el largo recorrido internacional.

Los Villegas no sólo comparten apellido, también lo hacieron en una cancha y hasta tuvieron el lujo de viajar y ganar mundiales. Hoy es fuerte la pasión por este deporte, que, sin dudas, se hereda y se transmite.

Los Villegas: Eduardo, Gabriel, Jorge y Alfredo. Foto: Redes

Esta vez, el zaguero de 30 años tendrá esta nueva oportunidad en una competencia ecuménica. Competirá en las modalidades de goma frontón y en goma trinquete en parejas en este “Mundial absoluto”, denominado así porque no solo contará con la pelota paleta, sino que incluye las 14 especialidades de la pelota vasca.

“Yo les tengo que agradecer a mi papá y a mis hermanos que siempre estuvieron en este camino. Ellos son mis ídolos”, confió el último campeón de goma frontón, en la Copa del Mundo en España.

Para este Mundial de octubre, Puly estará acompañado por Guillermo Osorio (también zaguero), Federico Isaís, Facundo y Sebastián Andreasen, que son los delanteros.

El equipo argentino viajará con un objetivo claro: “revalidar el título en individual y recuperar en trinquete la medalla que se perdió en 2019. Argentina es potencia e iremos por la medalla de oro”.

Se podría interpretar que este campeón mundial, del último Panamericano y de la Copa del Mundo, ya no le quedan sueños por cumplir. Aunque, aún le resta uno muy especial: “jugar un Mundial en mi provincia”, concluyó.