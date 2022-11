Advertencia para San Luis: intentan estafar con “alquileres truchos”

Esta semana, al menos dos vecinas de la ciudad de San Luis denunciaron que usaron imágenes y la ubicación de las viviendas que actualmente habitan para ofrecerlas en alquiler en diversos grupos de Facebook. A continuación, te contamos la situación de ambas y cómo evitar caer en estos engaños.

Sin dudarlo, se trata de una estafa. No solo los timadores ofrecieron casas que actualmente están habitadas y sin consentimiento de sus dueños, sino que pidieron señas a quienes caen en el engaño, que superaron los 20 mil pesos.

Lamentablemente, luego las y los damnificados se encuentran con la sorpresa de que la vivienda nunca estuvo disponible.

Advierten por estafas de "alquileres truchos" en San Luis a través de grupos de Facebook Foto: El Diario de la República

El relato de una vecina de San Luis cuya casa apareció en alquiler

María contó que se enteró del falso alquiler porque hace dos días una pareja joven tocó timbre y preguntó si podían entrar a ver la casa, ubicado en calle Mitre, en la zona céntrica. En ese momento, ella, desconcertada, les consultó dónde habían visto la publicación que ofrecía el alquiler y vio que aparecía en un grupo de Facebook.

No conforme con ver la imagen, la mujer que habita el inmueble decidió contactar al número indicado en la publicación para ver qué pasaba:

El estafador le envió varios “audios” afirmando que estaba en alquiler la propiedad en la que reside, que se encontraba con muchas solicitudes, pero que podía hacerle una seña de 20 mil pesos y quedarse con el alquiler. Además, le dijo que el inmueble se desocuparía el fin de semana.

La denuncia de la vecina a la Justicia por los “alquileres truchos”

María no solo recurrió a la Justicia, sino que reportó la publicación en Facebook y advirtió que se trataba de una estafa. A su vez, fotocopió una imagen de la publicación y la colocó en el frente de su casa, con la misma advertencia: “ESTAFA”.

Advierten por estafas de "alquileres truchos" en San Luis a través de grupos de Facebook. Foto: El Diario de la República

No conforme con eso, avisó que hará “guardia” en su hogar el sábado, para evitar malentendidos con posibles estafados.

“Me estaba ofreciendo a mí mi propia casa”, aseguró la mujer anonadada a El Diario de La República.

“Él decía que era un dúplex. Claro, por fuera parece un dúplex, no parece una casa, y decía que le tenía que pasar 20 mil para que él no se lo mostrara a otra gente”, agregó. Inclusive, el estafador le pasó una cuenta de una escribana, “Marisol”, para que le pase el dinero.

“Yo no le escribí más, porque me empezó a dar miedo”, expresó María.

Estafa (imagen ilustrativa)

Eliana Becerra, otra vecina de San Luis que tuvo que lidiar con la estafa de los alquileres truchos

Eliana Becerra vivió una situación similar hace dos meses. Propietaria de una casa de dos pisos que queda en cercanías del Policlínico San Luis, dijo que cinco personas en un lapso de cuatro días se acercaron a ver la casa que supuestamente habían señado.

El contacto también lo habían hecho por Facebook, según detalló. Becerra hizo una exposición en la Policía, aunque no llegó a reportar a tiempo las publicaciones que ofrecían su vivienda en la red social.

“Lo que nos llamó la atención es que la casa se había publicado con una foto del piso de arriba. Se mostraban interiores, pero no tenían nada que ver con la casa. Me quería morir, aparte la gente la pasa mal porque se angustia y a veces no creen que no es uno el que está haciendo esto”, expresó.

7 Concejos para evitar este tipo de estafas

Maria Elena Lucero, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, brindó una serie de consejos para evitar estafas.

No contratar a través de las redes sin ver el inmueble. Realizar contrataciones a través de profesionales matriculados o inmobiliarias legalmente constituidas. No depositar dinero en la cuenta de terceros sin saber quiénes son. Las inmobiliarias deben declarar domicilio e indicar martillero a cargo. Las señas deben poseer algún documento que las respalde. La venta/alquiler debe poseer un mínimo de formalidad, algún documento que acredite qué propiedad se está señando, a partir de cuándo, dónde está ubicada y quién es el que está recibiendo la seña. No alquilar sin haber visto antes el inmueble.

Fuente: El Diario de la República