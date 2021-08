El 16 de abril el gobierno puntano inauguró el Hospital Ramón Carrillo, una obra a la cual destinaron 10 mil millones de dólares y que todavía no se pueden hacer uso de sus instalaciones.

// Mira también: Aprobaron la Ley de Gestión Menstrual Sostenible en San Luis

La inauguración fue transmitida a través de un acto virtual debido a la pandemia por coronavirus. Realizaron un recorrido por el nosocomio y mostraron todas las instalaciones.

En medio de la segunda ola y con los hospitales al borde del colapso, los profesionales de la salud le exigían al gobierno puntano que habilite el hospital y poder atender a más gente.

En la provincia de San Luis murieron más de mil personas por no tener camas en terapia intensiva disponibles y no recibir la atención médica necesaria. Es por eso que los médicos le piden a Alberto Rodriguez Saá que de explicaciones de por qué no habilita el hospital si contiene todo lo necesario para que puedan trabajar.

// Mira también: San Luis ofrece cobijar a los refugiados de Afganistán con su programa “Corredor Humanitario”

Si bien es el hospital que más tecnología tiene, se encuentra cerrado y con una posible tercera ola en puerta el gobernador de la provincia de San Luis todavía no adelantó ninguna fecha de apertura.