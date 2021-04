Sergio Uñac habló por primera vez sobre la compra de vacunas contra el Covid-19 que pretende ejecutar el gobierno de San Juan. Se trata de 1,6 dosis de los laboratorios Astra Zeneca y Covishield que implicarán una inversión de entre 50 y 60 millones de dólares. El máximo mandatario, en diálogo con Diario de Cuyo, confirmó la noticia que trascendió el jueves y adelantó que las negociaciones están avanzadas.

“Hay conversaciones y nos estamos ocupando de todas las gestiones necesarias. Estamos haciendo muchas gestiones particulares y trabajando a destajo. Estamos hablando de no menos de un millón y medio de dosis. Cuando tengamos el primer contrato firmado, obviamente que lo vamos a comunica.”, sostuvo el gobernador sanjuanino.

Aunque se mostró cauto, ratificó que la intención es adquirir las vacunas para inocular a 800 mil personas, poco más de la población total de San Juan, que según datos del INDEC es de 789.489 habitantes. Como el lote que comprarán es significativo y excede esta última cifra, el sobrante se venderá a otras provincias.

“Hay conversaciones con otras provincias también. La provincia que pueda encontrar un camino de llegada de dosis siempre pide un poco más. Nosotros estamos trabajando en no menos de 1,5 millones de dosis, que sería para inmunizar a toda la población sanjuanina, que no sería necesario porque para los menores de 18 la mayoría no está aprobada”, apuntó Uñac.

Cabe destacar que en la provincia sigue en marcha con el Plan de Vacunación con las dosis que envía Nación. Ya se pudo inmunizar a los mayores de 80 y 70 años, personal de Salud y Seguridad, y ahora se encuentran vacunando a los mayores de 60 y personal de Educación. La población objetivo, es decir la población “de riesgo”, está compuesta por 255.804 sanjuaninos y según el parte oficial, el total de dosis aplicadas va por 94.982 (82.904 por la primera dosis y 12.078 por la segunda).