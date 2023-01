Una cantante sanjuanina emocionó a todos con una canción dedicada a la madre de Fernando Baéz Sosa

Todo el país está en vilo y reclama una sola cosa “Justicia por Fernando”, el chico que murió tras el ataque de ocho rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020. Mikaela Salinas es una cantante sanjuanina que se ha hecho viral en las últimas horas por unirse al reclamo con una emotiva canción dedicada a la madre del joven, quién se encuentra esperando la sentencia del juicio.

“Estaba emocionada, sepan disculpar” fueron unas de las palabras elegidas por Mikaela para explicar que la interpretación del tema no fue excelente, pero claramente lo que emocionó a más de uno es la letra del mismo.

“No tiene la producción de los anteriores y es súper casera, pero le puse el corazón”, explicó Mika, quien no pudo evitar quebrarse al ponerse un segundo en la piel de la mamá de Fernando.

Así comienza el relato de esta artista, por el día en que Graciela Sosa se enteraba por teléfono de la muerte de su único hijo. “Quiero borrar del calendario esa fecha, en la que me arrancaron el motor que me da vida”, cantó.

Hace pocas horas, la madre tomó el micrófono en medio de la sala donde los 8 acusados esperan la condena que se dictará la próxima semana y entre angustia y llanto expresó que ninguna disculpa le va a devolver a su hijo. “Te golpearon hasta matarte”, una de las frases que la cantora sanjuanina compartió y la cuál ha sido un eco estos días.

Cientos de usuarios en Tik Tok se emocionaron a escuchar las palabras de Mika, mientras la autora cantaba con toda el alma estas frases que esperan que se hagan viral para que la madre de Fernando escuche este homenaje y pedido de justicia.

“No puedo imaginar el dolor que debe sentir una madre al perder un hijo, debe ser lo peor de universo. Esto va con mucho respeto y amor para la madre y padre de Fernando Báez Sosa. Perpetua para los asesinos y justica por Fer”, cerró la sanjuanina.

Las palabras de la madre de Fernando Báez Sosa luego de los alegatos y la disculpa de los rugbiers

El juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa entró en una instancia definitiva este jueves. El defensor Hugo Tomei consideró en su alegato que los rugbiers deberían ser absueltos en el juicio debido a la “incongruencia” entre la elevación a juicio y la acusación, mientras que la fiscalía y Fernando Burlando piden prisión perpetua para todos los acusados.

Fue en esta instancia que los ocho imputados pudieron dar sus últimas palabras y todos decidieron referirse a la familia de Fernando quienes se encontraban en el mismo lugar. Pidieron “disculpas” a “todos los afectados por la situación” y dijeron que estaban “arrepentidos” de todo lo ocurrido y que si pudieran volver el tiempo atrás lo harían.

Los rugbiers acusados durante los alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Foto: Clarín Foto: German Garcia Adrasti

Al salir del Tribunal, Graciela Sosa, madre de Fernando, dijo que no la conmovieron cuando se largaron a llorar. “Ni siquiera me miraron a los ojos”, afirmó. Pedir disculpas después de haber matado, es tarde para mí. Yo no voy a recuperar a mi hijo”, exclamó hacia las cámaras.

“Me descompuse en un momento porque es muy fuerte. Cuando veía esos videos en los que atacaban a mi hijo tirado en el piso, tenía ganas que ir a abrazarlo, abalanzarme, cubrirlo. Me hubiese gustado que todas esas patadas que fueron para Fernando, hayan ido para mí y salvarlo”, dijo entre lágrimas Graciela.

“Extraño muchísimo a mi hijo y me duele lo que hicieron. La única víctima acá es Fernando Baez Sosa. Le patearon la cabeza sin piedad, mientras mi hijo imploraba levantando su mano”, finalizó.