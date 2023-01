Sanjuanina salió a buscar trabajo y sus hijos estaban en su casa cuando se prendía fuego: un vecino los salvó

Tania, una nena de cinco años, y Tomás, su hermano de tres años, estaban solos en su casa en Chimbas, San Juan, cuando se prendía fuego la vivienda. Por suerte, un vecino ingresó al lugar, rescató a los niños y evitó una doble tragedia.

Gisel Méndez, la madre de los nenes, salió de su casa para imprimir currículums para presentar y Ulises Peruse, el padre, estaba trabajando en una gomería. Los menores de cinco y tres años quedaron en la vivienda sin ningún adulto y un vecino los salvó de una desgracia.

La familia alquilaba un departamento en la Villa Ariza I, sobre la calle Yapeyú, cerca de Monseñor Di Stéfano y perdieron absolutamente todas sus pertenencias por un incendio que todavía no entienden cómo pasó.

La pareja tiene bajos ingresos económicos, por lo que el siniestro los dejó completamente en la ruina. Según pudo saber Diario de Cuyo, el lunes tuvieron que dormir “por ahí, de prestado”, ya que no tienen el dinero suficiente como para pagar una habitación.

Los detalles del incendio: ¿Por qué ocurrió?

El fuego apareció el lunes al mediodía en el departamento, el cual contaba con una cocina-comedor, un baño y una pieza en la que dormían los cuatro. Cuando Méndez salió de la vivienda, la niña estaba despierta y el niño durmiendo.

“Yo me habré demorado entre 15 y 20 minutos. Los vecinos me contaron que Tania se había puesto en la ventana del comedor y que gritaba que había fuego”, contó la madre. La menor despertó a su hermano cuando el fuego llegó a la habitación. En ese momento, su vecino rompió la puerta y entró para salvarlos.

“Ahí nomás se prendió fuego todo. Los salvó, no les pasó nada. No sé qué hubiese pasado si no hacía eso, yo estoy muy agradecida con él”, expresó Méndez. “Una vez que los sacó, intentó apagar el mueble de la pieza para que el fuego no agarrara lo demás pero no pudo porque las llamas se hicieron muy grandes”, agregó.

Según el medio local, la familia perdió casi todo lo que había en el dormitorio: cama matrimonial y la de los niños, un ropero, un televisor, los muebles y artefactos de la cocina. “Me siento devastada. Hace 9 meses alquilamos aquí y ahora no sabemos a dónde m... ir, no tenemos nada, quedamos en la nada. Con lo mucho que cuesta”, dijo muy angustiada la madre de los menores.

Al ser consultada sobre la causa del fuego, Gisel expuso que nadie supo darle una explicación. Según la palabra de la mujer, el domingo llovió y hubo un cortocircuito en el tablero eléctrico. Ella cree que el lunes pudo haber ocurrido lo mismo.

Otra posible hipótesis es que la hija de la pareja pudo haber prendido fuego el colchón con un encendedor, pero la nena le dijo a su madre que “entró un hombre por el fondo, agarró el encendedor de papá y prendió fuego”, aunque la joven no cree que esto fue así.