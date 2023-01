Córdoba: se incendió el taller en el que trabajaba hace más de 30 años y pide ayudar para volver a empezar

Un incendio en barrio Don Bosco consumió casi por completo un taller de calle Membrillar al 400 y dejó sin su principal fuente de ingreso a un vecino de 62 años. Leonardo Cardinale fue el gran damnificado por el trágico acontecimiento y pidió ayuda para poder volver a empezar.

En diálogo con Arriba Córdoba, el hombre lamentó que le ha tocado vivir “una situación muy triste”. “Acá tenía una carpintería montada hace más de 30 años, con muchas herramientas y elementos. Hacía también trabajos de electricidad y plomería”, contó con la voz quebrada por la angustia de perder todo.

“Alquilaba la mitad del galpón como para poder cubrir gastos y ahora también pierdo eso. Este es el ingreso de mi familia que se compone de mi señora, mi hijo y un sobrino que vive con nosotros de toda la vida”, explicó la víctima del lamentable incendio. En este sentido, detalló que las llamas consumieron todo y que solo le quedaron las herramientas que usa para hacer trabajos a domicilio.

Las principales pérdidas por el dramático incendio

Al ser consultado sobre que es lo más importante que perdió, Leonardo reconoció: “Lo principal es que me quedé sin techo para guardar el autito con el que hago los trabajos, las herramientas y los materiales”. En este sentido, explicó que lo que más necesita es vovler a armar un espacio de trabajo. “Voy a seguir trabajando, no puedo dejarlo porque vivo de esto y cuando me jubile en tres años voy a tener que seguir trabajando porque sino no alcanza”, sentenció.

Para ayudar los interesados puede comunicarse al teléfono 3516776977. El hombre también puso a disposición un alias para recibir transferencias bancarias: champersensei.