Un pequeño de San Juan perdió un diente en la escuela, pero le hicieron un certificado para el Ratón Pérez

La ilusión de los más chiquitos, cuando un diente se cae, es algo mágico, ya que esperan al Ratón Pérez; pero la tristeza casi invade a pequeño de San Juan porque perdió su diente en la escuela. Para evitar este mal momento y para que el niño de primer grado vuelva a sonreír, su maestra y directora fueron su “respaldo” para que reciba su premio.

Las docentes de una escuela en Rawson fueron las testigos que firmaron y sellaron un certificado para que el niño de siete años le “entregue” al Ratón Pérez y todos sean felices nuevamente.

Ocurrió en la escuela Marcelino Guardiola. Según explicaron en el documento, Felipe perdió la pieza dental mientras estaba en el edificio escolar. Luego de buscarlo por todos lados, decidieron darle una solución administrativa.

Gentileza Diario de Cuyo

Sucede que si Felipe no llevaba el diente de vuelta a casa no iba a poder recibir su recompensa. Frente a esto, las educadoras le dieron el papel firmado y sellado para que pusiera debajo de su almohada. “Para que no se sintiera mal, ellas realizaron esta hermosa nota”, explicó la madre del chico, según informó Diario de Cuyo.

Qué decía el certificado para el Ratón Pérez

“Dejo constancia que el niño Felipe Pérez ha perdido su diente en esta institución educativa. El mismo estaba muy flojo, por lo que probablemente se ha caído entre las baldosas del patio.

Se extiende el presente certificado para ser entregado al Sr Ratón Pérez, ya que realizamos la búsqueda del diente y aún no hay rastro. Aprovecho para manifestar que el niño Felipe es un buen niño y muy responsable”.