En las últimas horas se generó un revuelo en la comunidad sanjuanina por una actividad en el Colegio Santa Teresita. Lo que ocurrió fue que el pasado viernes 25 de marzo, en el marco del Día del Niño por Nacer, personal de la institución educativa junto a los alumnos del secundario presenciaron una ecografía realizada por un médico a una mujer embarazada.

Las imágenes fueron publicadas por el medio Canal 13 San Juan y rápidamente despertaron curiosidad y llamaron la atención de los televidentes. Es que, en las imágenes pueden verse a los alumnos en semicírculo alrededor de un ginecólogo que realiza un estudio médico a una embarazada en el medio del patio del colegio. La mujer que se sometió a la ecografía pertenece al cuerpo docente del establecimiento escolar.

Además, Canal 13 publicó que esta actividad fue organizada también por una clínica dedicada a este tipo de estudios. Sin embargo, durante este evento, se contaron detalles de por qué se celebra el Día del Niño por Nacer y cómo se da la gestación en el vientre materno. El ginecólogo que realizó la ecografía es Federico Antequeda, un médico que intentó frenar un aborto legal a una niña abusada hace algunos años y que está siendo investigado junto a la abogada Paola Miers.

Por su parte, la ministra de Educación de San Juan, Cecilia Trincado Moncho, se refirió a la situación y advirtió que no existe una razón para prohibir actividades de este tipo: “Las escuelas tienen un margen de actividad libre con proyectos institucionales que se consensúan con los padres. No descartaría que hubieran pedido hasta permiso a las familias en este caso en particular. No conozco ese proyecto, voy a consultarlo en detalle pero no tendría porque no estar permitido. Este como tantos otros proyectos las instituciones los llevan adelante y tienen que ver con los espacios de definición institucional. No tiene que ver con cuestiones bajadas del Ministerio de Educación”.

Por último, la funcionaria concluyó: “No sólo es en los colegios privados, en los de gestión estatal también podría hacerse porque a veces hay emergentes en las escuelas que requieren un abordaje particular y los dirigentes junto a los supervisores resuelven algún taller, conferencia o algo en particular que no tiene que ver con todas las escuelas de San Juan pero que es un proyecto que responde a esa institución”.