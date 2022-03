En las últimas horas se conoció una decisión que podría cambiar el panorama de los cirujanos sanjuaninos. Es que, estos especialistas decidieron renunciar a ser socios del Colegio Médico de San Juan y también a la Asociación Sarmiento. Así, suspendieron una medida de fuerza para negociar directamente con la Obra Social Provincia (OSP).

Mario Penizotto, presidente del Colegio Médico de San Juan, habló sobre esta situación en Radio Estación Claridad y aclaró que los pacientes no se verán afectados por esta situación. En palabras de Penizotto, “la Asociación de Cirujanos Sanjuaninos presentó el lunes su renuncia al Colegio Médico. Desean hacer sus propios convenios, como lo han hecho con muchas obras sociales. Hoy por hoy, hemos hecho un convenio con la Asociación para que ellos puedan seguir trabajando en nuestros sanatorios normalmente. Los pacientes no se ven afectados ya que hay un impasse y no habrá medidas de fuerza”.

En el mismo sentido, el presidente del Colegio Médico habló acerca de la situación con la Obra Social Provincia y detalló: “Por lo que tengo entendido, las negociaciones están muy bien encaminadas, con buena predisposición de ambas partes y creo que esta semana, se puede solucionar el conflicto. Por ahora, se sigue prestando el servicio normalmente”.

Por último, el profesional indicó que “la actividad es normal y los honorarios no se negocian entre médico- paciente ya que hay un impasse”. Además, indicó que ya renunciaron a la Asociación de Clínicas y Sanatorios hace un año para poder seguir la misma metodología de convenios.