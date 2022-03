La carrera política para ser candidato en las elecciones del 2023 empieza a acelerar su ritmo. En la última semana, Fabián Martín (intendente de Rivadavia) sorprendió a todos al revelar que se va a postular para ser gobernador. En este tono, Alfredo Aciar, un jachallero con trayectoria política en Mendoza lanzó su campaña para ser intendente de Jáchal.

A través de las redes sociales, el actual director Ejecutivo del Banco de Vinos de Mendoza, ex subsecretario de Agricultura y Ganadería y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza, lanzó su campaña. Fue por medio de su fanpage Alfredo Aciar Jáchal 2023. En la mencionada publicación, el postulante a intendente comenzó diciendo: “Soy Alfredo Alejandro Aciar. Nací en Jáchal en 1973 en el seno de una familia de comerciantes y maestras, hijo de Fredy y Dorita. Emigre para estudiar y perfeccionarme y desde hace años me desempeño en el área económica y de producción del gobierno de Mendoza”.

El posteo en Facebook de la fanpage Alfredo Aciar Jáchal 2023 Foto: facebook

Cabe destacar que Aciar es integrante del Frente Juntos por el Cambio y que desde principios de marzo se encuentra realizando distintas actividades en Jáchal. Según informaron, su principal desafío es hacerse conocer y así poder ganar la confianza de la comunidad. De hecho, a través de sus redes publicó visitas a vecinos y emprendedores y hasta una reunión con jachalleros que residen en Mendoza.

Durante su juventud, Aciar se radicó en Mendoza, donde estudió y comenzó a trabajar y a militar en las filas del radicalismo. Primero se desempeñó como estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y luego comenzó a militar en la Franja Morada, organización universitaria de la UCR. En 2002 ocupó por primera vez un cargo público durante el Gobierno de Roberto Iglesias.

Luego, fue asesor de quien fue ministro de Economía, Gabriel Fidel, y luego fue jefe de asesores en el ministerio. Posteriormente, fue convocado por Laura Montero para ser su asesor en el Senado de la Nación entre 2009 y 2015. Con Rodolfo Suárez como Gobernador, fue asesor en temas vitivinícolas y después, cuando se creó el Banco de Vinos de Mendoza, asumió el cargo de Director Ejecutivo y Presidente de su Consejo Asesor.