Tras criticar la repartición de fondos nacionales para el transporte, el gobernador Sergio Uñac recibió una llamada telefónica del senador mendocino Alfredo Cornejo quien le expresó su visto bueno al proyecto de unificación del subsidio al transporte público en todo el país. También, el ex gobernador de Mendoza informó que él ya había presentado un proyecto similar en el Congreso de la Nación por su espacio político de Juntos por el Cambio.

En rueda de prensa, Uñac contó que “ayer me llamó Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y me dijo que presentó un proyecto con la senadora cordobesa Alejandra Viggo. Nosotros estamos preparando nuestro proyecto desde nuestro espacio y veremos”. Además, agregó: “Nada quita que se puedan unificar los 2 proyectos y puede tener un buen resultado, al menos en el Senado donde las provincias tienen la misma cantidad de legisladores, en Diputados cambia”.

Sobre esto, Uñac indicó que se trata de una “mirada federal” para un “transporte igualitario para todo el país” y para eso van a trabajar sin importar el color político. Lo que se sabe es que por San Juan, el proyecto será presentado con los legisladores del Frente de Todos entre el viernes de esta semana y el lunes de la siguiente. La idea es armar un fondo común que incluya a todas las provincias de la Argentina, incluida AMBA, que es la zona del país donde hoy se dirigen la mayor cantidad de aportes de subsidios de la Nación.

Ante el principio de acuerdo por el reclamo salarial de la UTA, que aplicó un paro de 24 horas el último martes, el Gobernador sanjuanino concluyó: “Es un parche lo que salió ahora. Lo que proponemos desde San Juan, los que somos parte del equipo que me acompaña, es que debemos abordar soluciones más sólidas que poner un parche y firmar un acta acuerdo hasta septiembre que implica volver a poner después otro parche. Propongo que discutamos en Nación un nuevo reparto”.