Después de una semana agitada, con renuncias y nuevas designaciones en el Gobierno nacional, Sergio Uñac habló a fondo de su encuentro con el presidente Alberto Fernández. La reunión se dio en medio de una crisis política en el oficialismo provocada por los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. De hecho, la imagen de ambos, en Olivos, ubicó al gobernador sanjuanino como posible reemplazante de alguno de los ministros que había presentado su renuncia.

Si bien la versión sobre un posible arribo a Nación fue descartada automáticamente, este jueves el gobernador sanjuanino brindó mayores detalles sobre su encuentro con Fernández. “El miércoles pasado, estando en Buenos Aires, el Presidente se comunicó conmigo, me pidió si podíamos conversar y al otro día estuve desayunando en la Quinta de Olivos, y estuvimos hablando de muchas situaciones que obviamente quedan en el ámbito de la privacidad. Mi desafío está acá, en San Juan”, señaló en rueda de prensa.

Varios medios nacionales hablaban de su incorporación al nuevo Gabinete. Uñac, al ser consultado, volvió a manifestar que su compromiso siempre estuvo en San Juan y descartó todo tipo rumor respecto a Nación. “Cuando me votaron en el 2019, que fue la reelección, fue un mensaje claro, San Juan me quería acá en la provincia llevando a cabo el poder conducir cada uno de los departamentos. Me parece que eso es lo más importante, no importa los ofrecimientos, mi compromiso está acá y es por eso que sigo codo a codo con los sanjuaninos, los intendentes y los que creemos que desde acá se aporta a la Nación y se construye el federalismo”, manifestó.

En este contexto, explicó que ya mantuvo algunas charlas con Juan Manzur: “Me llamó el Jefe de Gabinete para mantener alguna conversación, eso ya será la semana que viene. Hay un nuevo Gabinete, le deseamos el mayor de los éxitos y desde San Juan trabajando y haciendo todo lo que corresponde”.

Por otro lado, volvió a referirse a la victoria del oficialismo sanjuanino en las PASO.“Aprovecho para agradecerle a todos los sanjuaninos el resultado electoral, quedamos dentro de las seis provincias que pudimos mantener el triunfo del Frente de Todos. Ahora viene un nuevo desafío y nos preparamos para que el 14 de noviembre nos vuelvan a acompañar”, apuntó. “Hemos hecho un repaso general y creo que la situación en San Juan, el trabajo constante del Gobierno de la provincia, acompañado del Gobierno Nacional, de los intendentes, ha permitido mantener este triunfo cosa que vamos a tratar de repetir en noviembre”, agregó.