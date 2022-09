San Juan invertirá $1.000 millones en la compra de 300 “supercámaras” para mejorar la videovigilancia

El Gobierno de San Juan destinará $1.000 millones a la compra de 300 “supercámaras” para reforzar y mejorar la videovigilancia, que se sumarán a los 580 equipos actualmente instalados. Así lo informó el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, a la vez que dio detalles de esta nueva tecnología adquirida por la provincia.

El funcionario indicó que estas cámaras están dotadas de un software inteligente que detecta cualquier tipo de movimiento extraño en la vía pública y luego da aviso a los operadores del Centro Integral de Seguridad y Emergencia 911 (Cisem), según explicó Diario Huarpe. De esta forma, si los aparatos descuben una situación de robo o violencia en la calle, alertan a la persona física para que dé aviso a la Policía.

Los nuevos dispositivos, que serán colocados a medida que vayan llegando a la provincia, contarán con un domo fijo y otras cuatro cámaras que permitirán tener una visión de 360º todo el tiempo, sin dejar puntos ciegos. Respecto de dónde serán instalados, Munisaga afirmó que el propósito es reforzar zonas que actualmente tienen baja cobertura en los departamentos del Gran San Juan.

Finalmente, el funcionario manifestó que en los distritos más alejados a la capital sanjuanina como son Valle Fértil, Jáchal, Calingasta e Iglesia todavía no hay cámaras de videovigilancia porque allí no cuentan con fibra óptica. No obstante, las obras se están desarrollando y consideró que a fin de año estarían concluidas en Jáchal, lo que permitiría avanzar en la disposición de estos instrumentos de seguridad.