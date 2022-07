Una mujer y sus hijos viven una verdadera pesadilla luego de que su casa se incendiara y perdieran todo. En pocos minutos, las llamas devoraron todo al interior de la vivienda del barrio Conjunto 6 en La Bebida, Rivadavia.

La damnificada fue identificada como Evelyn Bogni, quien vive junto a sus pequeños hijos de 2, 4 y 8 años. Según relató, había llevado a su hija mayor a la escuela y cuando regresó a su casa, ésta ya estaba ardiendo.

En un primer momento pensó lo peor, ya que sus pequeños estaban dentro, pero afortunadamente no les pasó nada a ellos, ya que se habían encerrado en el baño. “Por ir a buscar un paquete de azúcar, perdí todo. No lo puedo creer, se quemó todo pero por suerte a mis hijos no les pasó nada”, contó la mujer.

Intentando rescatar cosas de su vivienda quedó con algunas quemaduras en sus manos. Evelyn es madre soltera y, según sospecha, el incendio se podría haber ocasionado cuando sus hijos intentaron enchufar la estufa eléctrica.

Si bien ella la había desenchufado antes de ir a la escuela, piensa que sus pequeños la volvieron a enchufar para poder calentarse. Esto habría ocasionado alguna falla que despertó el incendio. Junto a sus vecinos, sacaron a los menores del baño y pudieron rescatar muy pocas cosas de la vivienda, ya que las pérdidas fueron casi totales.

“No sé qué voy hacer de ahora en más. Por lo pronto iremos a casa de mi hermano y después no sé cómo seguir. Perdí todo”, indicó la joven mamá de 25 años que trabaja realizando piñatas para los locales de cotillón. Para colaborar con ella y sus hijos, piden calzados N° 22, 23, 33 y 40, además de talles de ropa 6 de varón y nena, y talle 14 de nena. El teléfono de Evelyn Bogny es 2645526405 y también tiene Mercado Pago (CBU: 0110474930047448477383 - Alias: pinatas.mayte).