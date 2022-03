Este martes se conoció la noticia de que los trabajadores de viñas y bodegas nucleados en la FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) lograron alcanzar un acuerdo salarial con los empresarios del sector, tanto vitivinícolas como productores. Esto se logró en el marco de la paritaria nacional que se desarrolló junto a veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación.

De esta manera, el acuerdo establece un incremento del 57%, el cual se abonará en tramos hasta febrero del 2023. Por una parte, el 47% del aumento será remunerativo y el 10% no remunerativo en el marco general de la paritaria. Así las cosas, de marzo a julio se pagarán una suba de salarios del 12% remunerativa y 13% no remunerativa.

En el mismo sentido, en agosto se sumará un 10% remunerativo y un 12% no remunerativo, mientras que en enero de 2023 se pagará un 13% remunerativo y un 10% no remunerativo. Por último, acordaron que en febrero de 2023 se pagará un 12% remunerativo y un 10% no remunerativo y además, se pagarán dos sumas fijas en julio y noviembre de $6500. El monto de refrigerio también se modifica.

Por su lado, el secretario general de FOEVA San Juan, Carlos Ozán, indicó a Diario La Provincia SJ que “este viernes ya estarán las planillas con las diferentes escalas salariales para que los trabajadores puedan conocer con detalles el incremento salarial”. Los nuevos valores se comenzarán a pagar con los sueldos de marzo, según se comprometieron los industriales y productores. En la provincia de San Juan se estima que hay unos 6000 trabajadores de viñas y bodegas que desempeñan sus tareas bajo el convenio colectivo de trabajo.