Este mes se tratará en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto elaborado por la Corte de Justicia de San Juan que establecerá la obligatoriedad para que los jueves, fiscales, defensores y asesores estén en sus despachos desde que comience la atención al público, a las 7.30 de la mañana. Esta medida estará incluida en lo que será la nueva Ley Orgánica de Tribunales y es la primera de esta naturaleza.

Esta ley, que regula el funcionamiento del Poder Judicial y de los deberes y derechos del personal, tendrá varios cambios además de la imposición del horario en la magistratura sanjuanina. Según publicó Diario Huarpe, es casi un hecho que este proyecto va a ser aprobado en la sesión del próximo jueves en la Legislatura sanjuanina.

En la actualidad, los únicos trabajadores que están obligados a cumplir horario y que ingresan a las 7 son los agentes administrativos y ordenanzas. Por otro lado, nunca hubo regulación para los jueves y sus compañeros de escalafón, quienes tienen la libertad de entrar y salir a la hora que ellos crean conveniente. Ahora, los magistrados tendrán un límite por primera vez: el artículo 8 del proyecto dice que “deben asistir puntualmente a sus despachos u oficinas en los días hábiles desde que comienza la atención al público…”.

Si bien siempre la atención al público fue a partir de las 7 en el Poder Judicial, por la pandemia se modificó a las 7.30 y hasta hoy se mantiene. Según indicaron, es una costumbre que los magistrados comiencen su jornada laboral después de las 9. Desde la misma Corte de Justicia se mostraron indignados con esta situación, alegando que no ayuda a mejorar la imagen del Poder Judicial y que alimenta la creencia de que la morosidad de la justicia es consecuencia de que no se trabaja lo suficiente. Así las cosas, buscarán que los magistrados den el ejemplo llegando a primera hora de la mañana y tampoco retirándose más temprano que el resto. Como saben que no alcanza con un pedido, buscaron que se convierta en ley para que sea igual para todos.