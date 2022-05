Finalmente los dirigentes del Club Sportivo Desamparados se inclinaron por un DT foráneo. El equipo que milita en el Torneo Federal A, de presente preocupante y desesperante, tendrá como técnico de ahora en más a un excampeón del mundo con la Selección Argentina. Se trata de Luis Islas, el arquero que levantó la Copa del Mundo en México ´86 junto a grandes figuras del fútbol argentino, entre ellas, Diego Armando Maradona.

La noticia fue confirmada este martes por la cuenta oficial del club sanjuanino. Si bien había charlas con Ricardo Dillon y la posibilidad de que Emanuel Guirado, entrenador de la Local, siguiera al mando del equipo profesional, los dirigentes se inclinaron por el bonaerense.

“Llega a nuestra institución con experiencia internacional y también en la categoría de Federal A. El torneo pasado dirigió a Sol de Mayo, donde obtuvo el 62% de los puntos que disputó”, dice parte de la presentación y bienvenida que le hicieron al exfutbolista de la Selección Argentina.

Islas llegará a San Juan en los próximos días. Mientras tanto, Guirado y Juan Corzo continuarán dirigiendo las prácticas y estarán en el banco para el partido del viernes ante Cipolleti.

“Conozco San Juan y conozco bien a Desamparados, es un club grande del interior con mucha gente que no merece estar peleando en la zona baja del torneo. Hay plantel, solo hay que trabajarlo. Quiero potenciar algunos jugadores pero confío que se pueden hacer cosas lindas. A eso apunto con Desamparados, a llevarlo alto. Me gustan los desafíos. Llegué para asumir en Sol de Mayo en un plantel que no había armado yo y logré la clasificación a la Copa, clasificando segundo. Creo que como entrenador esas pruebas así nos gustan”, expresó el entrenador en diálogo con Diario de Cuyo.