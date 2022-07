Lucas Bongiovanni, el sanjuanino rockero del Team Lali, ganó la batalla de La Voz Argentina y pasó a la etapa de los Knockout con una canción del Rey del Pop.

El joven de 29 años, quien canta en bares, se enfrentó al estudiante de musicoterapia Ramiro Carballeda, de Haedo. Los dos tienen una marcada inclinación por el rock y por eso su coach los juntó para la competencia.

Lucas cantó “Plush” en las Audiciones a Ciegas y logró que las mujeres del jurado apretaran el botón al instante, y que su futura coach bailara en el lugar.

El ensayo con Lali y Ubago: un ajuste de detalles

Lucas Bongiovanni compitió en las batallas de La Voz Argentina a puro rock. Foto: Telefe

Los participantes se mostraron agradecidos de haber elegido a Lali como su coach y sobre el tema “Beat it”, Luchas comentó: “un desafío”.

Luego de escucharlos, el co-coach del Team Lali Alex Ubago les aconsejó “no mirarse tanto todo el tiempo” y expresó: “me encanta la actitud de la pierna, pero miren para adelante”.

La artista pop añadió: “háganse cargo de ser showmans” y se dirigió al sanjuanino porque notó “algo” en su verso y que alejaba el micrófono.

Por ese motivo, su coach le sugirió: “cantalo a capela, decítelo, incorporalo fuerte, para que la música no sea distracción para vos con la letra”.

El joven rockero explicó que estaba “nervioso” y pensaba al mismo tiempo en la melodía y en la letra. Ubago lo animó: “el ensayo es lo que nos libera de los nervios, es liberarse”.

Lali Espósito confesó que “me gustan mucho pero es de las batallas que más me preocupan”.

La batalla, una victoria para Lucas Bongiovanni

Antes de pisar el ring, el sanjuanino contó que “me nutren los sueños propios, todos buscamos lo mismo”.

Los jóvenes, de 29 y 22 años, cantaron “uno de los más grandes éxitos de Michael Jackson”: el tema de rock “Beat it”. Empezó Lucas y la energía de los dos contagió a todos.

“Pero qué energía, impresionante”, enfatizó Marley. A eso el sanjuanino respondió a modo de broma: “con toda la presión, te da sueño después”.

Los jurados emitieron sus opiniones y el primero fue Ricardo Montaner: “Me gustaron mucho los dos. Me pasó algo muy particular, no podía dejar de ver a Ramiro”.

Aunque “obviamente Lucas, aparte del su tamaño, impone cuando canta”, el coach sentió que Ramiro “lo trabajó mucho más”.

La Sole no concordó con Montaner ya que “los ojos se me iban más con Lucas” y se dirigió al sanjuanino: “tiene que ver con que le pusiste tu onda”.

Ricky se mantuvo neutral: estuvo de acuerdo con que la voz del cuyano sobresale “mucho más”, pero también reconoció que el estudiante de musicoterapia “encontró su lugar dentro del tema”.

Lali tomó la difícil decisión como coach del dúo, pero antes expresó que “han estado increíbles, y estuvo bueno lo compañeros que fueron”.

Se dirigió al joven de Haedo y le dijo que estuvo “brillante”. Luego le dijo a Lucas: “fue genial una voz así dentro de esta canción”.

Finalmente, Lali escogió a Lucas Bongiovanni para competir en la próxima etapa, de los Knockout, representando a su team.