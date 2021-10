Durante el último fin de semana, San Juan se conmocionó luego de que un joven de 25 años muriera a causa de un ladrillazo propinado por su ex pareja de 27. La víctima fatal fue identificada como Gonzalo Martínez y la agresora como Macarena Nuñez. La mujer, acusada de homicidio, tiene cuatro hijos en total y luego de los acontecimientos del sábado en la madrugada, quedaron bajo el resguardo del 102 y de la Defensoría de Menores.

//Mirá también: San Juan: discutió con su expareja y lo mató de un ladrillazo

Dos de los cuatro hijos de Núñez eran hijos de Martínez. Uno tiene 2 y el otro 3 años de edad. Los otros hijos de la mujer, son más grandes y el padre era una pareja anterior de Macarena, según expresaron fuentes cercanas. Según los investigadores, los dos hijos en común que tenían la víctima con la agresora estaban en el domicilio donde ocurrió el asesinato.

Por otro lado, los otros dos niños más grandes estaban en la casa de una tía, es decir, de una hermana de Núñez. Según expresó el fiscal Francisco Micheltorena, titular de la UFI Nº4 de Delitos Especiales, la justicia determinó que los niños fueran abordados por el 102 y también se analizará cómo proseguir, ya que creen que lo más oportuno sería que los menores pasen al cuidado de los parientes más cercanos.

//Mirá también: La historia del dentista que salvó a una bebé de ser ahogada en el Parque de Mayo

Según revelaron, la principal hipótesis es que Martínez había estado en la casa de su ex pareja celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos. Antes del desenlace fatal y, según testigos, el hombre ahora fallecido habría apuñalado a la actual pareja de su ex con una botella. Estas versiones están siendo investigadas y no fueron confirmadas aún. Luego de esta supuesta escena, Martínez habría querido retirarse con sus hijos y, la mujer, lo habría intentado evitar. Por estos motivos, Núñez le habría arrojado un ladrillazo por la nuca provocándole la muerte inmediata a su ex pareja.