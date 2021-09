La historia de la familia Ruiz está marcada por la tragedia. En siete meses, este clan sanjuanino que reside en la localidad de Santa Lucía perdió a tres miembros como consecuencia de trágicos accidentes viales. La última víctima es Damián, un joven motociclista de 30 años que este jueves fue embestido por una camioneta. El día anterior había sido papá de una nena.

El siniestro mortal ocurrió en el cruce de Roque Sáenz Peña y Talacasto, en la localidad Santa Lucía. La víctima se dirigía a la casa de su hermana en su Motomel 150cc cuando fue arrollado por una camioneta Toyota que repartía huevos y era conducida por Walter Miguel Castro, de 35 años. Según fuentes judiciales, el conductor del vehículo pretendía ingresar a un predio al momento del accidente. El impacto fue tan violento que el changarín falleció en el acto.

La víctima tenía 30 años y había sido papá hace pocas horas. Diario Hurpe

Ruiz vivía a 200 metros del lugar del siniestro. Familiares, amigos y conocidos llegaron a los pocos minutos, y protagonizaron escenas desgarradoras. “Damián a ese trayecto lo hacía siempre, no nos cabe que le haya pasado algo así. El del camión siempre frena, ve que no venga nadie y pasa. Ahora no sé en qué habrá venido pensando”, comentó Melina, hermana de la víctima, a Diario de Cuyo.

La mujer no pudo contener las lágrimas cuando recordó las otras dos tragedias familiares. En mayo pasado perdió a otro hermano en un accidente de tránsito. El hombre de 40 años fue embestido por un auto, cuando circulaba en moto, y no resistió. Mientras que en febrero de este año también su cuñado, identificado como Gastón Troncoso, falleció en un vuelco en el departamento Santa Lucía.

El personal de UFI Delitos Especiales está a cargo de la investigación. El diario local informó que el conductor de la camioneta quedó detenido y será imputado formalmente el delito de homicidio culposo.