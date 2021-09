El último lunes pasadas las 20, un repartidor de Pedidos Ya fue atropellado por un automovilista en la intersección entre calles Santa Fe y General Acha, en Capital. Como producto del accidente, el joven fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para realizarle un examen más exhaustivo y descartar lesiones graves.

Según informaron fuentes policiales, el muchacho repartidor de la cadena de delivery circulaba en una moto y fue embestido por una mujer a bordo de un Fiat. Además, la conductora iba acompañada de sus dos hijos menores de edad en su vehículo.

Luego de producirse el accidente, tanto la policía como la ambulancia del servicio de Emergencias 107 acudieron al lugar y atendieron al joven accidentado. Por estos motivos, fue trasladado hasta el nosocomio, aunque no sufrió fracturas, sí tenía politraumatismos leves de los cuales se espera que pueda recuperarse pronto. Sus compañeros de Pedidos Ya también arribaron al lugar del hecho para tomar conocimiento de la situación en la que se involucró el joven motociclista.

Al no haber lesiones de gravedad, no trascendieron las identidades de los involucrados. Según las fuentes policiales de la Comisaría 3era de Trinidad, todo quedó reducido a un acta de choque que las partes deberán realizar en los próximos días. Por otro lado, los efectivos indicaron que revisarán las cámaras de seguridad de esa esquina para poder establecer así las responsabilidades que provocaron el choque, y ver así quién de los choferes no respetó la luz roja del semáforo.