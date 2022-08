Silvina Fredes es una bailarina y docente de árabe sanjuanina que gracias a su talento fue convocada para dar clases en Egipto. Desde 2018 fue convocada como maestra para enseñar en un festival árabe que se realizó en El Cairo y como tuvo un gran éxito volvió a ir en 2019. Por la pandemia, no pudo regresar hasta este año.

En diálogo con 0264 Noticias, Fredes contó cómo es vivir en un país con una cultura tan diferente a la argentina y también sobre algunas perlitas de su estadía en el país africano. “El motivo que me trajo a Egipto fue perfeccionarme, aprender y cumplir mi sueño de conocer”, comentó Silvina.

Ella, desde muy chica fue una apasionada de la cultura árabe. De hecho, bailó desde muy pequeña por influencia de sus padres, quienes también eran bailarines. Hoy, tiene su propia escuela de danzas en la que dicta clases desde hace muchos años.

Sobre el festival egipcio sostuvo que “consta de 7 días de clases, con grandes maestros egipcios y de todos los países”, y además agregó que “los alumnos son de todas partes” y que “es un festival muy lindo”. Este año, Silvina llegó a El Cairo el 14 de julio con una de sus alumnas y hasta hoy ha visitado muchos lugares turísticos como templos, festivales y excursiones por la zona.

Sobre la cultura, expresó que es muy distinta a la argentina y eso le genera dificultades para adaptarse: “Los musulmanes comen muy picante, El Cairo no tiene semáforos asique las bocinas en la calle son constantes, todos los días y en un cierto horario de la tarde todos rezan con parlantes en las calles, no se come mucho la carne de vaca”, sostuvo.

Pero estas reiteradas experiencias en Egipto hicieron que su corazón esté dividido también con su Argentina natal. En el país africano puede empaparse de la música y la danza que le llenan el alma, aunque acá están sus afectos y costumbres de toda la vida. Así, destaca que la danza no solo le permitió tener una profesión y vivir de ello, sino que también conocer otras culturas y, en ese sentido, Egipto es y será su lugar donde siempre soñará volver.