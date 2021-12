En los últimos días, la historia de Aldana Albarracín se volvió viral en San Juan luego de que pidiera ayuda para encontrar su vestido de egresada. Esta situación conmovió a muchas personas que se encontraron con su publicación y gracias a ellos, la chica pudo conseguir un atuendo nuevo para disfrutar de la tradicional fiesta.

En diálogo con Malditos Seres que transmite Radio AM1020, la joven no paró de agradecer: “Gracias a todos por difundir, me acompañaron mucho. Gracias a mi familia, a todas las chicas que me ofrecían su vestido”, afirmó y luego agregó: “La verdad no tengo palabras para agradecer, se portaron muy bien”.

Además, Aldana insistió: “Estoy feliz porque gracias a Yesica Misisian Orozco pude conseguir un vestido, me regaló uno nuevo”. Ella es alumna de la Escuela San Martín y ahora podrá ir vestida de gala para la tan ansiada noche que compartirá junto a sus amigos y compañeros del colegio. “Mi nuevo vestido es color rojo”, afirmó con mucho entusiasmo.

La historia que se había hecho viral contaba que ella había perdido su primer vestido mientras esperaba el colectivo junto a su hermana y madre. “No encontré el vestido, para mí se hizo muy viral y espero que la persona que lo tenga y haya visto, que se ponga una mano en el corazón, que no me lo de en mí, que lo deje en una radio y ahí me avisan para retirarlo”, afirmó.

Entre otras cosas, Aldana se lamentó de no haber tenido especialmente un buen año. Es que hace unos meses le diagnosticaron artritis y estuvo casi cuatro meses sin poder ir a la escuela: “Tuve dificultades para caminar, yo hacía fútbol”, afirmó. Además, detalló que la indumentaria que extravió “Estaba en una bolsa blanca con el nombre del local en negro, es color pastel, medio doradito y con encaje. El que lo tenga, que lo devuelva por favor”.