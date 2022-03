El caso del joven menor de edad que abusó sexualmente de un niño en el Barrio Conjunto 13 de Chimbas continúa generando polémica. El presunto abusador, de 15 años de edad, fue detenido pero posteriormente liberado y, según publicó Diario de Cuyo, estaría en la vecina provincia de La Rioja.

Mientras tanto, la Policía continúa custodiando la casa del denunciado por el temor a que los vecinos la prendan fuego. La causa dio un giro inesperado, ya que según indicaron desde la Justicia, el chico debería permanecer en la provincia para terminar de dirimir su situación judicial, la cual se resolvería en los próximos días con la declaración de su inimputabilidad, ya que tiene 15 años y no 16 como se creía en un primer momento.

Por este último motivo, el proceso penal se caerá y lo que puede continuar es un acompañamiento por la vía civil. De hecho, ya se procedió con la intervención de la Dirección de la Niñez para que desde allí asistan al adolescente. Entre otras cosas, podrían mandarlo para que haga un taller destinado a agresores sexuales, publicó Diario de Cuyo.

Hasta el momento, solo rige una medida de restricción para evitar el contacto del chico con la víctima y su entorno. Además, se pidió la recolección de pruebas genéticas para confirmar si es o no el abusador y estos resultados aún no están. Uno de los motivos de estos exámenes es descartar la existencia de otro agresor sexual y que no estén usando a este adolescente para encubrir a un verdadero atacante.

El ataque sexual ocurrió el domingo 6 de marzo y la víctima fue un niño de 3 años. Como represalia, los vecinos del lugar apedrearon la casa del presunto agresor e intentaron prenderla fuego. Todo ocurrió en el barrio Conjunto XIII, en el departamento Chimbas. El episodio habría ocurrido el domingo, cuando el chico mayor y el pequeño se ausentaron de un evento familiar por algunos minutos. Cuando aparecieron, ambos tenían la ropa llena de tierra y esto terminó alertando a sus padres, quienes al revisarlo detectaron lesiones en la zona genital y lo llevaron al hospital.