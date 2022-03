Un presunto caso de abuso sexual despertó la furia de un grupo de vecinos en la provincia de San Juan. Un joven de 16 años fue denunciado por ultrajar a un niño de 3 años y en represalia, los residentes de lugar apedrearon su casa e intentaron prenderla fuego. Todo ocurrió en el barrio Conjunto XIII, en el departamento Chimbas.

El caso ya está en manos del Anivi y tiene en la mira a un menor. Según publicó Canal 13, el episodio habría ocurrido el domingo, cuando el chico mayor y el pequeño se ausentaron de un evento familiar por algunos minutos. Cuando aparecieron, ambos tenían la ropa llena de tierra y esto terminó alertando a sus padres, quienes al revisarlo detectaron lesiones en la zona genital y lo llevaron al Hospital.

“Hemos estado compartiendo en esa casa y yo ya no quería estar porque los lunes trabajo. Siempre los domingos nos juntamos en familia pero tranquilo, como se supone que somos compadres. Este niño (por el supuesto autor del abuso) ya de chico tenía actitudes raras, ha sido muy maltratado en la Villa, los padres si se portaba mal en la escuela lo mataban a golpes, ha crecido en un entorno de violencia. No me salen las palabras porque todavía no termino de comprender que le pudo haber visto si tiene 3 años”, expresó Mauricio, papá del menor.

La familia dio aviso a las autoridades e inmediatamente la vivienda donde vive el chiquito se llenó de policías. Con el movimiento policial, la noticia se difundió por todo el barrio y algunos vecinos comenzaron a atacar la vivienda donde vive la familia del presunto abusador.

“Hay mucha gente que los tapa a ellos, es todo verdad no es que se inventó. Estos que revisan a los niños, una perito, confirmó que el niño fue abusado, su pene se lo metió. Hay gente que los tapan diciendo que estamos mintiendo. Mirá lo que llevó la confianza, nos conocemos desde que no tenemos nada. Que se haga justicia y nada más”, agregó indignado Mauricio.