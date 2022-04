Gabriel Boric, presidente de Chile, sorprendió en las últimas horas al ponerle suspenso a la construcción del Túnel de Agua Negra. El primer mandatario manifestó tener dudas sobre el diseño original, aunque explicó que está comprometido con la integración y que ya tuvo conversaciones con el presidente Alberto Fernández y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

“El proyecto del túnel está más que congelado en este momento”, soltó sorpresivamente Boric. Explicó que la renuncia del gobierno de Sebastián Piñera, su predecesor, al crédito otorgado por el BID para la construcción del túnel no es el único condicionante del proyecto. El funcionario chileno comentó que todavía hay puntos por discutir: “Yo he estado preguntando por qué se frenó y que me dicen es que es muy caro, pero además que podría generar un daño ambiental en el Valle del Elqui”.

Boric comentó que Fernández, ante sus preocupaciones, ya le manifestó que “no importa, lo entiendo y estamos dispuestos a cambiarlo, a correrlo, por ejemplo, 15 km, pero queremos la integración entre San Juan y Coquimbo”. Según el presidente del país vecino, desde el Gobierno de Argentina “tienen la mejor disposición y están dispuestos a empezar a trabajar”.

El proyecto Agua Negra comprende la construcción de dos túneles paralelos de casi 14 kilómetros de extensión. Estas vías permitirían sortear viriables climáticas que hoy complican al paso fronterizo, ubicado a más de 4.760 metros sobre el nivel del mar, entre San Juan y la región de Coquimbo, y que suele estar cerrado en época invernal. Se estima que la obra exige un desembolso de unos 1.250 millones de dólares.