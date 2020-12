A través de un comunicado, 20 ex intendentes, ex consejeros y consejeros chilenos, salieron a defender el Túnel de Agua Negra. La obra binacional no registra avances desde hace al menos un año, en el medio de la incertidumbre, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, informó que el vecino país había renunciado al crédito del BID para construir el túnel, sin haberle comunicado la decisión a Argentina. El Gobierno de San Juan salió con vehemencia a defender Agua Negra y ahora, en la misma sintonía, salió a hacer lo mismo un grupo de políticos chilenos, quienes calificaron de clandestina de la decisión del presidente Sebastián Piñera de rechazar el préstamo sin informar públicamente.

“Este corredor por una decisión clandestina está en peligro. Las esperanzas de los ciudadanos de la Región de Coquimbo, se ven hoy afectadas al enterarse que Chile habría renunciado al préstamo otorgado por el BID para la iniciación de la Mega obra Binacional en “forma secreta o muy privada” según lo manifestado por el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa”, indicaron en el comunicado, que lleva la firma de importantes representantes coquimbanos, tales como del ex intendente Renán Fuentealba Moena, Ricardo Cifuentes, Hanne Utreras Peyrin, entre otros.

Mediante el comunicado, los dirigentes chilenos piden una reunión de la EBITAN con carácter de urgente y aseguran que se transgredió la buena fe. “El hecho de renunciar a un crédito bilateral existiendo una entidad binacional que es el resultado de un tratado aprobado binacionalmente, constituye al menos, una evidente transgresión al principio de buena fe en la interpretación de los tratados que consagran la convención de Viena. Además de muchas otras normas vulneradas, esta es de máxima gravedad, puesto que clandestinamente se les oculto esta decisión al país y muy especialmente a todos los habitantes de la Región de Coquimbo”, indicaron.

Desde hace 55 años se viene trabajando en la concreción del Túnel de Agua Negra, un paso que conecta Argentina y Chile mediante San Juan y Coquimbo. Este paso tiene la particularidad que no se cortaría ni en invierno, ya que va directamente por abajo de la montaña. En diciembre del 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo informó la decisión de financiar la totalidad del proyecto, que en aquel momento tenía un costo de 1.500 millones de dólares. Hubo teleconferencias con funcionarios de ambos países para informar el mega anuncio.

En el 2019 Piñera renunció al crédito del BID. Fue sin aviso. El ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, dijo que para él, el ex presidente Mauricio Macri conocía la decisión de su par chileno. En declaraciones a Diario Huarpe, el funcionario habló sobre el papel de Mendoza en este conflicto. “Es muy probable que Mendoza haya hecho lobby en contra”, indicó el Ministro.