Falso matiné en San Juan: hasta 50 damnificados sufrieron una estafa con las entradas

Hasta 50 damnificados sufrieron una presunta estafa por una matiné para adolescentes que nunca se hizo. A través de un banner que empezó a circular en las redes y que rápidamente se viralizó con la leyenda “Se pika en bardo matinee” convocaron a los adolescentes. La cita era para el último domingo en la tarde en un local externo de Circunvalación 441 oeste, supuestamente empezaba a las 19 y la entrada se pagaba con anticipación. Pero, todo era mentira.

Según explicó el titular de la división Defraudaciones y Estafas, Mario García, a Radio AM1020, “hubo denuncias en sede policial, tenemos 4 hasta el momento que se radicaron en Comisaría 4º. Con los datos que aportan, acerca de cuentas bancarias y si existieron o no comunicaciones telefónicas, comenzamos la investigación y tratamos de identificar a los autores. Creemos que hubo entre 30 a 50 chicos que llegaron al lugar”.

Además, indicó que “sobre el local ya pesaba una clausura; incluso desde antes que comenzara el invierno y no podía funcionar”. También puntualizó en que se recomendó a quienes pagaron las entradas via online que “bloquearan preventivamente sus cuentas para evitar que estas personas que solicitaron datos no puedan hacer extracciones o pedir préstamos. Luego, de manera presencial en el banco, las activan nuevamente”.

Todo el contacto fue de manera virtual y por WhatsApp. Según relató García, “le llegaba una invitación con un enlace. Al ingresar, se les pedía datos de la tarjeta para comprar la entrada para el evento. Luego de ello, por mail les llegaba el ticket de la entrada. Era algo automático. Pedimos, ahora, un informe a la empresa que vendía las entradas todos los datos pertinentes y a quiénes se les depositaba el dinero”.

Por último, el titular de Defraudaciones y Estafas recomendó que ante un evento así y ante la posibilidad de comprar una entrada de manera virtual, “revisen la actividad en redes sociales y vean qué antigüedad tienen las publicaciones. Muchas son muy recientes y dedicadas al evento que se promociona”.