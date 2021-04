En una entrevista televisiva dada durante la jornada del día martes, Patricia Bullrich expresó que Nación “podría haberle dado” las Islas Malvinas al magnate sanitario Pfiezer en cambio de vacunas contra el coronavirus.

La presidenta del PRO planteó: “Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable”. Bullrich así nombró a las Malvinas, como chivo expiatorio para la obtención de más vacunas.

Rápidamente sus dichos fueron repudiados por veteranos y la población argentina en general. Frente a eso, la política recurrió a sus redes sociales para expresar sus disculpas. “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”, escribió Bullrich en un posteo de Twitter.

Aún así, agrupaciones de ex combatientes siguieron apuntando contra las palabras de la ex ministra. Este miércoles la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, de San Juan, repudió los dichos y aseguró que la aclaración que hizo no “eximen” de lo que ya dijo.

Mediante un comunicado, la agrupación dejó bien en claro su disconformidad hacia las palabras expresadas por Patricia Bullrich señalando que “ofendieron a todos quienes cayeron en combate por la Patria en cumplimiento de su deber, como así también los fallecidos por el conflicto y los V.G.M. vivos”.