Las consecuencias del devastador incendio en el Parque Sarmiento aún se siguen contabilizando. No solo árboles y plantas sufrieron por las llamas voraces, sino que también hubo animales heridos y muertos y viviendas afectadas. Una de las damnificadas por el fuego fue Graciela Cerdera, quien estaba trabajando al momento del siniestro y al llegar a su casa ya era demasiado tarde.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, la mujer que es trabajadora de la salud contó: “Estaba de guardia, trabajo en salud. Los bomberos me dijeron que el fuego avanzó rápido en esta zona y pudieron proteger la casa vecina pero se vino todo el fuego para acá. Me dañó la galería de afuera pero la parte estructural de la casa no aparenta tener daños. Esta mañana, había focos de fuego acá cerca así que llamamos a los Bomberos y los apagaron. Van a volver a pasar, nos dijeron, por precaución”.

Es decir, su casa estaba amenazada por el incendio y, aunque familiares suyos intentaron llegar, no pudieron hacer nada ya que la policía había restringido el ingreso por seguridad. “Yo no podía salir del trabajo. Lloraba; lloraba y veía en las redes y en videos que pasaban colegas míos sobre el incendio. Lloraba de la impotencia de no saber qué estaba pasando acá. Veía, en fotos que me enviaban, que había vehículos parados acá y una luz de fuego que avanzaba. Era increíble”, se lamentó.

Luego, Graciela agregó: “Llevo 5 años en este proyecto; pude construir la vivienda y después se frenó. Los terrenos tienen pastizales y el fuego busca eso. Ahora siento mucho pesar. Tengo sensaciones encontradas. Llevo años con esta construcción y de no poder avanzar muchas veces por la economía. Esperando el momento para hacerlo y ahora esto. Vamos a reconstruir la galería y hacer una limpieza en el terreno y dar gracias a Dios que el daño no fue mayor”.

Por último, la mujer concluyó: “si fue intencional, tendrían que investigar bien y ver cómo hacer. Para nosotros es un daño muy grande”.