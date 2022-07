En la jornada del último miércoles, un fuerte y prolongado viento Zonda generó nuevos focos de incendio en toda la provincia y, particularmente, el Parque Sarmiento del departamento Zonda fue uno de los focos más grandes. Las consecuencias de las llamas fueron devastadoras y, tras varias horas de trabajo por parte de los Bomberos, pudieron controlarlas.

Carlos Heredia, el jefe de Bomberos, expresó que los trabajos se realizaron hasta las 3 de la madrugada del jueves y que “el incendio ha sido devastador en esa zona”. En diálogo con Radio Colón, el comisario general indicó que “vamos a continuar con nuestra tarea de relevamiento y confirmar cómo afectó en este lugar. En el lugar hubo cinco dotaciones del Cuartel Central. Gracias al Gobierno tenemos todos los recursos necesarios para estas emergencias”.

“Acá ha habido una actividad humana, no sé si intencional o descuidadamente, pero no ha sido un incendio natural. Ayer tuvimos una temperatura de 28 a 29º y en verano, cuando se alcanzan 40º, no se generan incendios en la zona. El fuego inició en el lado Oeste de calle Las Moras, eso se determinó, y se extendió hacia el Parque por las ráfagas y la velocidad del viento. Allí el monte seco es un material combustible que hizo que las llamas fueran incontrolables, por momentos”, agregó.

Además, destacó que no hubo heridos y que se evacuó de manera preventiva a los vecinos de la zona. Pero además del Parque Sarmiento, también hubo otros focos de incendio en distintos lugares de la provincia de San Juan. Entre todos los operativos, hubo afectados unos 100 a 120 bomberos en total. “Estuvo más del 70% de bomberos trabajando”, indicó Heredia. En el lugar también se hicieron presentes el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga y el gobernador Sergio Uñac.

Por otro lado, desde la Policía hicieron recomendaciones para aquellas personas que quieran ingresar el departamento Zonda, pidiendo que lo hagan por Ullum. Además, la calle Las Moras está intransitable y el ingreso a la Ruta 12 está transitable pero hay que circular con precaución, ya que se sigue trabajando para retirar postes caídos, cables, agua y cenizas.