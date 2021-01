Día a día se van sumando las historias de vida detrás de los damnificados por el terremoto del pasado lunes 18 de enero con epicentro en San Juan. Esta es la historia de Alan, un joven futbolista de Carpintería que padeció en carne propia las desgraciadas consecuencias que el sismo tuvo en varios departamentos de la provincia. Según publicó Tiempo de San Juan, actualmente juega en la primera del fútbol local y trabaja en la cosecha para ganarse la vida, a lo que se le suma la enorme tarea de reconstruir su casa de adobe que quedó devastada.

El mismo lunes por la noche, día del fatídico temblor, el deportista de 21 años estaba por acostarse cuando el suelo empezó a moverse. Rápidamente salió de la casa donde vivía con su madre y sus dos hermanos y se salvaron de milagro. “Logré salir rápido, sino no sé qué pasaba. El techo de mi pieza se cayó, un peligro. Fue muy fuerte, se movieron todos los muebles y las paredes quedaron con grietas”, contó.

Desde aquél día que Alan no pudo volver a su casa y a duras penas pudo sacar algunas de sus pertenencias. De hecho, los días siguientes al terremoto tuvo que dormir en el patio de su domicilio y después se trasladó con su familia a una piecita que les prestó una vecina, muy cerca de su casa. En diálogo con Tiempo de San Juan, se lamentó: “Mi casa ya no sirve más, tiene grietas en el baño, en todos lados. En cualquier momento se cae el resto. Encima estaba levantando otra pieza, pero también la volteó”.

Por último, el deportista y trabajador de la cosecha concluyó: “La Municipalidad me acercó tres bolsas de porlan y unos palos. No hacemos nada con eso, pero algo es algo. Hay otros compañeros que están en la misma situación. No queda otra que no aflojar”.