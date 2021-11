La historia del joven colombiano Alexander Surez se conoció luego de que llegara a San Juan y que conformara su familia. Hoy, busca trabajo para poder ayudar a la economía del hogar y luego poder ver nuevamente a sus padres después de seis años desde la última vez.

Según contó a Diario La Provincia SJ, Alexander dejó Medellín, Colombia, para viajar a Italia, donde comenzó su carrera universitaria y conoció a la sanjuanina que conquistó su corazón y que se convertiría en el amor de su vida. Años más tarde, llegó a San Juan junto con su pareja y, si bien tuvieron dos hijos, su vida profesional dio un vuelco.

“Renuncié a mi trabajo en Italia, me vine y acá con los ahorros pusimos un emprendimiento de comida. Allí se invirtió todo, duró dos años y por el alquiler que subió muchísimo se nos fue el capital y ahí fue que vivimos una situación más compleja. Los dos, con un título extranjero fue difícil encontrar trabajo”, relató el colombiano. Es que, Alexander tiene una licenciatura en Teología y en la actualidad se desempeña como DAI en algunas escuelas, y también tiene una suplencia. A pesar de esto, sus contratos culminan este año junto con el ciclo lectivo, por lo que comenzó una campaña para encontrar un nuevo empleo “de lo que sea”.

“El deseo de volver a ver a la familia de Colombia no es sólo mío sino también de mi esposa, ya que quienes están allá no conocen a nuestros niños. Mis hijos tienen tíos y abuelos y sobre todo es por los abuelos que lo pensamos. Eso sería hermoso pero lo fundamental es que necesito trabajar para ayudar a la familia, mi esposa también comenzó a hacer viandas para poder solventarnos”, explicó Alexander.

Es que, el joven buscó trabajo en la construcción aunque todavía no apareció esa oferta que tanto espera. “No tengo inconvenientes en trabajar en lo que sea, las suplencias que tengo terminan ahora y otra vez estaré desempleado de nuevo hasta el próximo año si es que surge otra suplencia. Encontrar un trabajo para ayudar a mi familia y en un futuro viajar para tener ese reencuentro con mis padres, sería estupendo. No busco que me regalen nada, solo quiero tener la posibilidad de trabajar en lo que surja”, concluyó.