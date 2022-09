Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo uno pasó a la próxima instancia de La Voz Argentina

En la gala del jueves se llevaron a cabo los octavos de final del Team Lali en La Voz Argentina. Andrés Cantos y Emilia Soler compitieron y sólo ella pasó a la próxima instancia.

El inicio del programa lo protagonizaron Lali y sus seis participantes con un show imponente. Luego, comenzaron a cantar los artistas.

En la etapa anterior de los shows en vivo, los sanjuaninos fueron elegidos por el público: Andrés interpretó el tema de folklore “La estrella azul”, mientras que Emilia salió al escenario con su la canción “Survivor”.

En esta oportunidad, sólo Emilia llegó a los cuartos con el 17,9% de los votos en segundo lugar. El policía obtuvo el sexto lugar con el 9,3% de los votos y no sigue en competencia.

La presentación de Emilia Soler

Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo ella pasó a la próxima instancia. Foto: telefe

Durante el ensayo con Lali y el ex finalista del certamen 2021 Nicolás Olmedo, la participante comentó: “me emociona mucho cantar esta canción porque es la canción de mis papás”, en referencia a “Por quien merece amor”.

Su coach le dijo: “nunca había escuchado esta canción en más que en Silvio Rodríguez y para mí es despertarse un domingo con un asadito”.

Nicolás añadió: “Sentite ganadora por el lugar que tenés y te dio la gente. Te quiero felicitar, disfrutalo”.

Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo ella pasó a la próxima instancia. Foto: telefe

La participante expresó que “nunca pensé mostrarle a todo el país lo que soy capaz de hacer, y que me lo reciban con tanto amor para mí es muy fuerte”.

La joven de 20 años salió al escenario y su emoción traspasó la pantalla. “Cuando me tocó esta canción mis papás me dijeron: mirá las coincidencias de la vida, es como si le contaras nuestra historia de amor a todo un país”.

Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo ella pasó a la próxima instancia. Foto: telefe

La sanjuanina confesó que “nunca he visto tanto color en mi vida y nunca he estado tan feliz como lo estoy en este preciso momento”.

Ricardo Montaner le dijo que “confirmas aquello de que restar es más importante que sumar, lo fuiste poniendo de a poquito todo, cantaste con sigilo, respeto y ternura”.

Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo ella pasó a la próxima instancia. Foto: telefe

El coach consideró que “eso es un gran intérprete” y Lali se le sumó: “decidiste cuándo, cómo, porqué, eso hizo una versión especial. Sos muy especial”.

Al final del programa se conoció la decisión del público y la sanjuanina quedó en segundo lugar con el 17,9% de los votos.

“Estaba un poco asustada, pero hoy salí con otro aire”, dijo Emilia y agradeció a Mau Montaner, quien en uno de los pasillos le dijo que confiara en ella: “la paz que he tenido hoy sobre el escenario, vos me la has brindado”.

La presentación de Andrés Cantos

Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo ella pasó a la próxima instancia. Foto: telefe

Durante el ensayo Lali le advirtió “guarda el tempo, es cuestión de escucharlo” y aclaró que son “boludeces porque te salió hermoso”.

El ex finalista de La Voz Argentina 2021 coincidió con las correcciones pero “te quiero felicitar por tu perseverancia”.

El participante sanjuanino comentó: “he trabajado mucho para estar en donde estoy, y esto es el comienzo recién”.

Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo ella pasó a la próxima instancia. Foto: telefe

Andrés salió al escenario con una canción que para Lali es “re difícil” y logró su propia versión: interpretó “Corazón partío” de Alejandro Sanz.

El policía de 26 años fue elogiado por Soledad, quien le dijo: “tenías una canción de las más difíciles que te han tocado y vos la hiciste tuya, valoro eso y la gente la compró así”.

Su coach, la artista pop Lali Espósito, expresó: “Lo acabás de demostrar, podés cantar lo que sea. No todos pueden hacer tan personal una canción tan famosa”.

Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los octavos de final y sólo ella pasó a la próxima instancia. Foto: telefe

Hacia el final del programa se conoció la votación del público y Andrés obtuvo el 9,3, quedando así en sexto lugar.

Andrés no sigue en competencia pero expresó: “estoy contento porque las personas tienen que votar al artista que les guste, es el comienzo”.

Show en vivo en el Movistar Arena

Ambos sanjuaninos lograron este domingo un lugar en la gala en vivo que dará en Movistar Arena. La presentación es una oportunidad para los jóvenes participantes y algo que los emociona mucho.

El espectáculo será el 10 de septiembre con público presente, las entradas para verlos en vivo ya están disponibles y tiene un valor de $4.025 a $8.625 pesos.

La gran noche es la primera vez que se presenta esta oportunidad en este certamen de canto, donde las voces más destacadas del programa podrán estar.