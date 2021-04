El portal especializado en fierros CrossPrensa difundió un video en el que explica que la caída que le produjo la muerte al sanjuanino Alberto Wey Zapata ocurrió por una falla mecánica. A semanas de su fallecimiento, la pericia de su moto se hizo por pedido de su padre Gerónimo. Según explica el video, “La caída no fue por impericia conductiva y menos por la falta del brazo sino por una falle mecánica que podría haber tenido cualquier piloto con cualquier moto”.

Además, en las imágenes se ven las partes peritadas de la moto y también se escucha la palabra de los técnicos: “Debe haber explotado algo, se ha desintegrado el pistón que era nuevo, tenía 5 horas”.

Zapata falleció el domingo 4 de abril durante una competencia de enduro en Córdoba. Una maniobra provocó su caída y dos pilotos que venían detrás no pudieron esquivarlo y lo arrollaron. Las heridas provocadas por este accidente le causaron la muerte, y aunque lo trasladaron rápidamente al hospital, no pudieron salvarle la vida. “La caída no fue por impericia conductiva y menos por la falta del brazo sino por una falle mecánica que podría haber tenido cualquier piloto con cualquier moto”, explicaron desde el portal especializado.

Según el periodista Néstor Gutiérrez, “La moto se cruza tan violentamente de adelante porque le motor no se movía ni para atrás ni para adelante. Sospechan de una falla en una biela que se cortó y se clavó en la caja de cambios. Fue un accidente inevitable”. En el video se escucha decir a uno de los presentes que el pistón ‘se desintegró’.

El joven Wey Zapata había quedado en grave estado tras un vuelco en su Chevrolet Corsa Classic en Ruta Nacional 50 y calle 5, en Pocito, accidente por el cuál perdió un brazo. Luego de recuperarse, volvió a la competencia profesional de motocross. Lamentablemente, perdió la vida en una carrera en Córdoba.