Juan Ignacio Moyano cumplió una semana desde que su pareja y amor de la vida falleciera en un accidente vial en el que protagonizaron juntos. Ambos circulaban en una moto cuando fueron embestidos por un automovilista de 20 años, quien el último fin de semana recibió una condena en suspenso.

El último martes, Juan Ignacio rompió el silencio en una convocatoria realizada en honor a Natalia Acosta en el Estadio Aldo Cantoni. En diálogo con Diario La Provincia SJ, el sanjuanino habló sobre la dura situación que le está tocando atravesar: “Una semana va a cumplirse ya. Vamos por un pedido de justicia para que cambien las leyes porque nos tocó a nosotros, pero mañana les puede tocar a otros. Estamos muy desamparados”.

“Estos días fueron de terror. El fallo de la justicia...todo tiene que cambiar. Esperábamos una condena firme pero está a la vista que todo venía muy arreglado y lamentablemente, hay que seguir esta lucha porque si no, no se va a terminar más. De ahora en más no voy a parar hasta que cambien las leyes”, agregó con los ojos llorosos.

Además, afirmó que recuerda “todo del choque. Se me vienen imágenes; se me viene todo de a ratos. Se me viene la imagen de Nati, ya fallecida y es muy doloroso porque más allá que tengo la contención de toda la gente, no la tengo a ella. No la tengo a Nati que era mi compañera de vida; de ruta. Y no quiero que le pase a otra familia más”.

Finalmente, antes de partir en la caravana realizada por la comunidad “Amigos de la Ruta SJ”, Juan Ignacio cerró con un agradecimiento: “Le agradezco a todos; a los familiares y amigos y a toda la gente que me apoyó. Los moteros son mi familia; encontré hermandad y me han dado su apoyo incondicional”.